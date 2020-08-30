Covid-19: Brasil tem 3 milhões de recuperados e 120 mil mortes

Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

AGÊNCIA BRASIL  Desde o início da pandemia, o  Desde o início da pandemia, o Brasil já confirmou 3.846.153 diagnósticos positivos de Covid-19 . Desse total, 3,1% faleceu; 18,7% está em acompanhamento e 78,2% conseguiu se recuperar da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 958 óbitos e 41.350 casos confirmados.

Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,1%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 57,2. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1830,2.