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Pandemia

Covid-19: Brasil tem 3 milhões de recuperados e 120 mil mortes

Total de casos confirmados chega a 3,84 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 11:32

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 11:32

Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
AGÊNCIA BRASIL  Desde o início da pandemia, o Brasil já confirmou 3.846.153 diagnósticos positivos de Covid-19. Desse total, 3,1% faleceu; 18,7% está em acompanhamento e 78,2% conseguiu se recuperar da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 958 óbitos e 41.350 casos confirmados.
Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana.

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A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,1%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 57,2. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1830,2.
Os estados com o maior número de mortes são: São Paulo (29.944), Rio de Janeiro (16.016), Ceará (8.382), Pernambuco (7.547) e Pará (6.109). As Unidades da Federação com menos óbitos são: Roraima (587), Acre (608), Tocantins (658), Amapá (659) e Mato Grosso do Sul (840).

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