Plano de retomada da economia do ES vai ser lançado em novembro

Obras e investimentos nas áreas de infraestrutura fazem parte do Plano de Retomada da Economia do ES Crédito: Montagem AG: Fernando Madeira/Codesa/Pixabay

As ações envolvem diferentes segmentos e reúnem uma série de agendas que prometem estimular o crescimento econômico, como obras de infraestrutura, medidas que reduzam a burocracia, programas de incentivo à tecnologia e inovação, além da oferta de linhas de crédito específicas para o processo de recuperação das empresas.

A reportagem de A Gazeta já chegou a noticiar em junho em julho algumas diretrizes. Mas embora a ideia do plano já tivesse sido exposta pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelo setor produtivo desde meados do ano, o programa não foi tirado da gaveta até então porque a intenção do governo estadual era priorizar medidas com o foco na saúde.

Agora, com a doença um pouco mais controlada e com a adoção de protocolos que permitam gradativamente o retorno da sociedade às atividades e à convivência dentro do "novo normal", Casagrande avalia que já é o momento de lançar as ações que poderão ajudar o Estado a gerar mais empregos e renda e a atrair mais investimentos.

A data de lançamento do programa chegou inclusive a ser motivo de discordância entre os envolvidos no processo. A coluna apurou que, para alguns dos participantes, o documento já deveria ter sido colocado em prática desde o início do segundo semestre para dar mais agilidade ao momento de recuperação da economia. Mas outra ala dos atores que participam da construção do plano avaliava que a divulgação das estratégias poderia soar de maneira negativa, como se a equipe de governo não estive tão preocupada com a saúde e quisesse priorizar a economia.

"Foram colocadas na balança diversas questões. A energia que era preciso dedicar às ações sanitárias, o fator político, a pressão da opinião pública. Tudo foi avaliado. Existia um receio de apresentar um programa econômico em um momento crítico e isso ser encarado de forma negativa, como se os órgãos públicos e privados não estivessem mais ligando para a doença em si", contou uma fonte que faz parte do time que vem contribuindo para a estruturação do programa.

Ninguém quer deixar a saúde em segundo plano, mas de fato já está na hora de buscar soluções econômicas que possam caminhar em conjunto com as soluções sanitárias. Desde que as medidas do plano de retomada não criem situações em que o Estado dê passos para trás no combate à pandemia, elas serão muito bem-vindas e podem fazer com que o Espírito Santo se recupere mais rápido da crise da Covid-19.

GOVERNO VAI LANÇAR O PROGRAMA GERAR