Economia do ES deve ter recuperação em 'V'. Entenda o que é isso

Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

Entretanto, na medida em que os níveis de contágio pela Covid-19 vão reduzindo, as atividades são flexibilizadas e o mercado internacional normaliza, a previsão é que a economia do Espírito Santo se recupere em forma de "V".

Na recuperação em "V", a retomada é quase tão veloz quanto a queda. Assim, embora a atividade econômica tenha desacelerado acentuadamente durante o primeiro semestre de 2020, espera-se uma recuperação rápida, criando um formato em "V" em que a economia volta ao nível de produção habitual em alguns trimestres.

É esse o cenário previsto para o Espírito Santo, segundo o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , Daniel Cerqueira, que destacou que, apesar de inegáveis prejuízos, o Estado está saindo da crise de forma organizada.

Um exemplo disso é que, mesmo em meio à pandemia, os investimentos praticamente foram mantidos. Estamos bastante otimistas com a recuperação. A retomada vai ser em 'V'. Tivemos uma queda forte, mas acredito também na recuperação forte, apesar de alguns efeitos ainda perdurarem, explicou, durante evento de divulgação do panorama econômico capixaba, realizado na manhã desta quinta-feira (17).

O especialista destaca que, na comparação com a situação enfrentada por outros Estados, em que houve falências em massa, os resultados registrados até aqui, apesar de ruins, permitem certo otimismo.

Não tenho dúvidas de que o efeito da pandemia por aqui foi traumático. Uma crise em que as pessoas mal conseguiam sair na rua. Mas, olhando os indicadores do Espírito Santo, comparando com o Brasil e com o que aconteceu no mundo, não tenho dúvida de que poderia ter sido muito pior."

"Percebe-se a completa desorganização do sistema econômico de outros Estados, principalmente naqueles em que houve negacionismo acerca dos malefícios da Covid-19. Neles, os efeitos da pandemia vão se arrastar por muito mais tempo. Aqui, foram adotadas ações eficientes, que permitirão uma retomada rápida" Daniel Cerqueira - Diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

No período mais agudo da crise, isto é, o segundo trimestre deste ano, o PIB capixaba apresentou o pior resultado do período desde o ano de 2009. Ou seja, a magnitude da queda se assemelha àquelas verificadas no período em que a economia capixaba sofreu as consequências da crise financeira mundial (crise do subprime norte-americano).

Os resultados refletem as medidas tomadas em âmbito estadual para contenção do contágio do novo coronavírus. A suspensão do funcionamento de diversos estabelecimentos, não essenciais, acentuou as quedas nas atividades de indústria e serviços e reverteu o desempenho positivo que o comércio vinha registrando.

Os desdobramentos da pandemia no cenário internacional também afetaram o Estado, que tem forte ligação com o comércio exterior. Alguns países chegaram a isolar cidades inteiras a fim de tentar conter o novo coronavírus  período durante o qual o Estado viu a demanda por commodities como minério de ferro, entre outras, decair rapidamente.

Em tempo, as exportações recuaram 27,9% no segundo trimestre. Ao passo que esse países retomam seus mercados, entretanto, a tendência é de recuperação.

A expectativa já para o terceiro trimestre, principalmente da indústria extrativa, que teve uma queda acentuada, é de recuperação. Não acredito que teremos números positivos neste ano, pois o setor já vinha sofrendo com a queda das commodities desde antes. Mas há uma tendência de crescimento, frisou o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira.

Lira destacou que a demanda por commodities já está crescendo novamente, e que, na medida em que as taxas de contágio pela Covid-19 vão reduzindo, outros setores devem apresentar crescimento mais consistente.

Uma nova onda da doença, que poderia abalar novamente a economia no momento de retomada, foi descartada, a princípio. Não prevemos uma segunda onda. Acredito que o ES tem todas as chances de se recuperar em 'V', reforçou o diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira.

O ponto foi reforçado pelo economista Marcelo Loyola Fraga, segundo o qual a pandemia foi uma situação excepcional, cujos motivos nada tinham a ver com fatores econômicos.

"Vínhamos caminhando bem, com inflação baixa, juros baixos, índice de confiança elevado. A tendência é que o que foi perdido no primeiro semestre, principalmente no segundo trimestre, recupere-se rapidamente. É claro que, no 'V', você volta para o mesmo patamar. Ir além disso será um desafio."