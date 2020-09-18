Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retomada das atividades

Economia do ES deve ter recuperação em 'V'. Entenda o que é isso

Após PIB capixaba recuar ao patamar da crise do subprime, em 2009, em função da pandemia do novo coronavírus, especialistas preveem retomada rápida da economia

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 05:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 05:01
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Os efeitos da pandemia sobre a economia do Estado são gritantes. Empresas fecharam as portas, 139 mil trabalhadores ficaram sem emprego. Os últimos indicadores apontaram para queda de 5,9% no PIB (Produto Interno Bruto) capixaba no segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior, e recuo de 12,2% das atividades econômicas.
Entretanto, na medida em que os níveis de contágio pela Covid-19 vão reduzindo, as atividades são flexibilizadas e o mercado internacional normaliza, a previsão é que a economia do Espírito Santo se recupere em forma de "V".
Na recuperação em "V", a retomada é quase tão veloz quanto a queda. Assim, embora a atividade econômica tenha desacelerado acentuadamente durante o primeiro semestre de 2020, espera-se uma recuperação rápida, criando um formato em "V" em que a economia volta ao nível de produção habitual em alguns trimestres.
É esse o cenário previsto para o Espírito Santo, segundo o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Daniel Cerqueira, que destacou que, apesar de inegáveis prejuízos, o Estado está saindo da crise de forma organizada.
Um exemplo disso é que, mesmo em meio à pandemia, os investimentos praticamente foram mantidos. Estamos bastante otimistas com a recuperação. A retomada vai ser em 'V'. Tivemos uma queda forte, mas acredito também na recuperação forte, apesar de alguns efeitos ainda perdurarem, explicou, durante evento de divulgação do panorama econômico capixaba, realizado na manhã desta quinta-feira (17).

Veja Também

Como a pior recessão da história atinge o ES, extermina empregos e afeta empresas

O especialista destaca que, na comparação com a situação enfrentada por outros Estados, em que houve falências em massa, os resultados registrados até aqui, apesar de ruins, permitem certo otimismo.
Não tenho dúvidas de que o efeito da pandemia por aqui foi traumático.  Uma crise em que as pessoas mal conseguiam sair na rua. Mas, olhando os indicadores do Espírito Santo, comparando com o Brasil e com o que aconteceu no mundo, não tenho dúvida de que poderia ter sido muito pior."
"Percebe-se a completa desorganização do sistema econômico de outros Estados, principalmente naqueles em que houve negacionismo acerca dos malefícios da Covid-19. Neles, os efeitos da pandemia vão se arrastar por muito mais tempo. Aqui, foram adotadas ações eficientes, que permitirão uma retomada rápida"
Daniel Cerqueira - Diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
No período mais agudo da crise, isto é, o segundo trimestre deste ano, o PIB capixaba apresentou o pior resultado do período desde o ano de 2009. Ou seja, a magnitude da queda se assemelha àquelas verificadas no período em que a economia capixaba sofreu as consequências da crise financeira mundial (crise do subprime norte-americano).
Os resultados refletem as medidas tomadas em âmbito estadual para contenção do contágio do novo coronavírus. A suspensão do funcionamento de diversos estabelecimentos, não essenciais, acentuou as quedas nas atividades de indústria e serviços e reverteu o desempenho positivo que o comércio vinha registrando. 
Os desdobramentos da pandemia no cenário internacional também afetaram o Estado, que tem forte ligação com o comércio exterior. Alguns países chegaram a isolar cidades inteiras a fim de tentar conter o novo coronavírus  período durante o qual o Estado viu a demanda por commodities como minério de ferro, entre outras, decair rapidamente.
Em tempo, as exportações recuaram 27,9% no segundo trimestre. Ao passo que esse países retomam seus mercados, entretanto, a tendência é de recuperação.
A expectativa já para o terceiro trimestre, principalmente da indústria extrativa, que teve uma queda acentuada, é de recuperação. Não acredito que teremos números positivos neste ano, pois o setor já vinha sofrendo com a queda das commodities desde antes. Mas há uma tendência de crescimento, frisou o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira.
Lira destacou que a demanda por commodities já está crescendo novamente, e que, na medida em que as taxas de contágio pela Covid-19 vão reduzindo, outros setores devem apresentar crescimento mais consistente.
Uma nova onda da doença, que poderia abalar novamente a economia no momento de retomada, foi descartada, a princípio. Não prevemos uma segunda onda. Acredito que o ES tem todas as chances de se recuperar em 'V', reforçou o diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira.

Veja Também

Auxílio emergencial salvou economia de recessão ainda mais profunda

O ponto foi reforçado pelo economista Marcelo Loyola Fraga, segundo o qual a pandemia foi uma situação excepcional, cujos motivos nada tinham a ver com fatores econômicos.
"Vínhamos caminhando bem, com inflação baixa, juros baixos, índice de confiança elevado. A tendência é que o que foi perdido no primeiro semestre, principalmente no segundo trimestre, recupere-se rapidamente. É claro que, no 'V', você volta para o mesmo patamar. Ir além disso será um desafio."
Já o economista Eduardo Araújo acredita na retomada em forma de 'U', de forma mais gradativa. "Foi uma queda muito alta, e, pelo ritmo que a economia vem recuperando a cada mês, é de se esperar que a gente ainda esteja rodando com a atividade econômica 4%, 5% abaixo do que no ano de 2019. Essas projeções podem mudar, mas, com base nos indicadores que a gente tem agora, não acredito que seja uma recuperação tão rápida. A gente não tem ainda nenhum fator estrutural que indique tanto crescimento. A retomada das atividades de mineração pela Samarco pode contribuir, mas ainda carecemos de mais boas notícias."

LEIA MAIS SOBRE OS EFEITOS DA PANDEMIA NA ECONOMIA

PIB do Brasil tem queda recorde de 9,7% e confirma recessão

Falta de matéria-prima na indústria do plástico afeta alimentos e construção

Entenda por que os preços dos alimentos estão subindo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados