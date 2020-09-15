Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeito pandemia

Economia do ES caiu 12,2% no 2º trimestre, aponta a Findes

Fechamento do comércio afetou resultados e teve impactos negativos também na indústria. Resultado do Estado foi pior que o do Brasil no mesmo período

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 15:20
Vitória - ES - Coronavírus - Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Comércio na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, de portas fechadas em abril, por conta da pandemia Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
A economia capixaba caiu 12,2% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o primeiro, segundo aponta o  Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo (IAE), produzido pela Federação das Indústrias do Estado (Findes). Os dados, divulgados nesta terça-feira (15), apontam uma queda pior que a do Brasil no mesmo período e em todos os setores da economia.
Economia do ES caiu 12,2% no 2° trimestre, aponta a Findes
No segundo trimestre, a queda do PIB brasileiro foi de 9,7%, de acordo com dados do IBGE, também em comparação com os primeiros meses do ano. O IAE da Findes calcula, a partir do desempenho dos setores, o desempenho da economia funcionando como uma prévia do PIB capixaba trimestral.
A presidente da Findes, Cris Samorini, lembrou que entre abril e junho se deu o pior momento do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia, com o fechamento do comércio, o que também se refletiu na indústria. "É um resultado ruim, da pior fase da pandemia, e que de certa forma já estávamos esperando", disse.
O setor de serviços, que inclui o comércio e a administração pública, caiu 9,9% no segundo trimestre no Estado e foi o principal responsável pelo mau desempenho, uma vez que ele responde por 61,5% da economia do Estado. A indústria recuou 20,4% e a agropecuária, 3,2%.
Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a queda é quase do mesmo tamanho: -12,3%. Nesse caso, o maior impacto é na indústria, que em um ano caiu 23,9%, com destaque para os segmentos de construção, alimentos, metalurgia e extrativo (petróleo e gás e mineração/pelotização).
"O setor de petróleo tem essa queda natural em função das reservas e poços em decadência, além da parada de duas plataformas por causa da pandemia que tivemos. E na pelotização tivemos paradas em minas localizadas em Minas Gerais que não permitiram produção maior, além do impacto da Covid-19", explicou o economista-chefe da Federação e diretor-executivo do Ideies, Marcelo Saintive.

Veja Também

Trabalhador com jornada suspensa ou reduzida deve ter 13º e férias menores

500 dúvidas de investidores atrasam leilão de saneamento de Cariacica

Ex-funcionários da Vale vão ser indenizados por invenção no trabalho

ES ESTÁ PRONTO PARA UMA RETOMADA, DIZ FINDES

Apesar dos números negativos, as projeções para o comportamento da economia são mais otimistas, com a abertura gradual das atividades e o início de uma retomada econômica em todo o mundo, com aumento de demanda de commodities industriais, por exemplo.
Para algumas atividades a expectativa é de otimismo, devido à retomada, ainda que gradual, das atividades econômicas em boa parte do mundo. Como a indústria do ES é sensível ao cenário externo, um aumento de demanda por commodities industriais pode impactar positivamente a produção da indústria do estado, inclusive já podemos notar uma melhora nas exportações de minerais metálicos, por exemplo disse Marcelo Saintive.
A presidente da Findes lembrou ainda que a produção nas fábricas já apresentou reação. "Nós iniciamos o terceiro trimestre  com uma produção industrial mais aquecida e, em alguns setores, como da indústria moveleira, vemos um grande aquecimento, com contratações e até dificuldade de atender ao mercado em nível nacional".
Samorini ainda destacou que o Estado tem grandes investimentos privados sendo feitos, como os anúncios recentes de expansão das fábricas da Garoto, da Biancogres e da fase final de implantação da unidade da Café Cacique em Linhares. "Tivemos o anúncio da Karavan comprando campos da Petrobras, o encaminhamento para destravar investimentos no Terminal Portuário de Vila Velha e ainda teremos a retomada da Samarco no fim do ano. Então, vemos um cenário positivo para retomada no segundo semestre".

Veja Também

Setor público contrata 28 mil no ES, enquanto iniciativa privada demite

Depois dos alimentos, preço da cerveja também sobe no ES

Falta de matéria-prima na indústria do plástico afeta alimentos e construção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados