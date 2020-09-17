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Efeitos da pandemia

PIB do ES despenca 5,9% no segundo trimestre deste ano

Em comparação com o mesmo período do ano passado, queda foi de 10,2%, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves. Atividades ligadas à indústria e ao comércio exterior são as que mais recuaram

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 10:35
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros. Crédito: Carlos Alberto Silva
Refletindo a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo apresentou queda de 5,9% no segundo trimestre em comparação com o período anterior, segundo projeção do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).  No acumulado do ano, o recuo foi de 6,1%  superior à queda de 5,9% registrada no país. 
Em relação ao segundo trimestre do ano anterior, a retração foi de 10,2%  a pior para o período desde 2009, durante a crise do subprime. O diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, explicou que, naquele ano, a queda no segundo trimestre foi de 13,9%.
"Apesar de bastante negativo, o resultado do Estado em 2020 ainda foi um pouco melhor que o  brasileiro. No país, o PIB teve queda de 11,4% no segundo trimestre deste ano, se comparado aos anos anteriores."
O PIB é o valor de tudo o que é produzido na economia. A contração recorde do indicador marca o auge das medidas de isolamento social adotadas para combater o avanço da doença que já infectou mais de 121 mil e levou a mais de 3.300 mortos apenas no Espírito Santo em seis meses.
O diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira, destacou que não foi apenas uma crise de demanda, mas também de oferta. Uma crise em que as pessoas mal conseguiam sair na rua. Apesar do resultado negativo, era esperado.
A projeção para o segundo semestre, segundo o especialista, é de retomada em V, isto é, uma recuperação rápida, após queda brusca no desempenho das atividades econômicas.

PRINCIPAIS RESULTADOS

No segundo trimestre de 2020, o PIB capixaba foi estimado em R$ 30,3 bilhões, segundo o IJSN. No acumulado em quatro trimestres, totalizou 122,5 bilhões.
Ainda segundo o instituto, a atividade econômica estadual apresentou retração em todas as bases de comparação temporal. Contribuíram para o resultado de -6,1% no acumulado do ano: a retração de -20,8% da indústria geral, e -7,9% nos serviços; e queda de -4,2% do comércio varejista ampliado.
Também houve oscilações nas transações com o comércio exterior. As exportações caíram 27,9% no segundo trimestre, representando uma perda de US$ 2,66 bilhões para o Estado. As importações, por outro lado, cresceram 9,0%.

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