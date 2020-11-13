Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PIB

Economia do ES cresce 3% em 2018 e tem o 6º melhor resultado do país

Soma das riquezas produzidas pelo Estado alcançou R$ 137,02 bilhões  um acréscimo de R$ 23,62 bilhões, em relação a 2017. segundo dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 13:26

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:26

Setores da indústria, de comércio e serviços e da agropecuária apresentaram retração no 2º trimestre de 2020 no ES
Enquanto atividade industrial apresentou retração, o volume  de serviços realizados e de bens produzidos na agropecuária aumentou Crédito: Montagem AG - Vale/Vitor Jubini/Incaper
Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo avançou 3% em 2018, alcançando R$ 137,02 bilhões  um acréscimo de R$ 23,62 bilhões, em relação a 2017. O resultado ficou acima da média nacional (1,8) e da média da região Sudeste (1,4).
Economia do ES cresce 3% em 2018 e tem o 6° melhor resultado do país
Com isso, o Estado passou a representar 2% do PIB nacional, um avanço de 0,3% em relação ao ano anterior (1,7%), segundo dados divulgados nesta sexta-feira (13), pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Embora o Espírito Santo tenha se mantido no 14ª lugar no ranking geral por Unidade da Federação, a variação no crescimento do PIB capixaba no ano de 2018 foi a sexta maior do país. O PIB per capita, isto é, por habitante, atingiu R$ 34.493, o 9º maior resultado no Brasil.
De acordo com o Instituto, o maior volume de atividades econômicas foi registrado pelos setor de agropecuária (25,3%).  Apesar do crescimento expressivo na produção, o setor tem uma participação de somente 3,8% na geração de riquezas do Estado.
O setor de serviços, cujo volume de produção aumentou 3,8%, por outro lado, corresponde a 63,9% do PIB capixaba, enquanto a indústria, cujas atividades recuaram 4,6%, representa 32,4% das riquezas produzidas.
Em relação à agropecuária, os destaques ficam por conta da agricultura, cuja expansão foi de 36,5%. Os produtos que mais contribuíram para o desempenho foram café e outros produtos da lavoura permanente.
As atividades de pecuária, e produção florestal, pesca e aquicultura tiveram variações em volume de 6,2% e 1,4%, respectivamente. Entretanto, a participação da agropecuária em relação ao total da economia declinou de 4,7%, em 2017, para 3,8%, em 2018, em função da queda dos preços de bens e serviços produzidos pelo setor.
Foi o setor que mais contribuiu em termos de volume para o crescimento da economia capixaba. Embora não tenha o mesmo peso do setor de serviços, e a contribuição acabe sendo menor na conta final de variação do PIB, é um setor importante em termos de geração de emprego e renda, observou o coordenador de estudos econômicos do IJSN, Antônio Rocha.
Dentre os setores primários, a indústria foi o único que apresentou retração em 2018, influenciada pela diminuição do volume de vendas de commodities. O decréscimo foi de 4,6%, e contribuíram, principalmente, a queda de indústrias extrativas (-12,7%) e indústrias de transformação (-4,3%).

Veja Também

PIB do Brasil em 2018 é revisado e tem alta de 1,8%

Indústrias extrativas, atividade em que o Espírito Santo tem relevância nacional, foram influenciadas pelas variações em volume negativas na extração de petróleo e gás natural e na extração de minério de ferro. Apesar do recuo, a extração foi a atividade com maior ganho de participação no valor da economia capixaba, saltando de 6,1%, em 2017, para 14,9%, em 2018.
O desempenho ruim em relação ao volume foi compensado, de certa forma, pelo aumento de preço das commodities. O mesmo ocorreu com as indústrias de transformação, que foram afetadas pelas atividades ligadas à celulose, por exemplo, frisou Rocha.

Veja Também

Para atrair indústrias, ES cria lei para baratear o preço do gás

Indústrias do ES fazem manifesto pedindo reformas no Brasil

No setor de serviços, que tem a maior participação no PIB estadual, a variação em volume foi de 3,8%. O avanço foi puxado principalmente pelo de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (7,6%), transporte, armazenagem e correios (7,1%) e atividades imobiliárias (4,5%).
O diretor de Integração do IJSN, Pablo Lira, chama a atenção para alguns acontecimentos a nível nacional que afetaram o desempenho do PIB capixaba, e especialmente das indústrias no Estado. Um deles é a crise econômica que se intensificou no país por volta de 2015 e 2016.
O PIB do país estava caindo, e o do Estado também. Combinado a isso, sofremos ainda com os desdobramentos do desastre de Mariana, no final de 2015, e aquilo foi se alastrando. Começamos a ter uma recuperação, ainda lenta, em 2017, e, em 2018, alcançamos esse resultado bastante positivo de 3%, acima do desempenho nacional.
Para 2019, também é esperado algum crescimento, embora ainda não seja possível estimar números. Lira destaca que o Estado foi afetado nesse ano pelos impactos da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, mas que os estudos ainda estão em fase inicial.
Para dezembro, está prevista a divulgação do resultado do PIB dos municípios capixabas, bem como as projeções para PIB Estadual referente ao terceiro trimestre de 2020.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Samarco conclui reparos e entra na reta final para voltar a operar no ES

Mesmo sem data para fábrica de bio-óleo, Suzano tenta renovar licença

Safra de café arábica aumenta 50% no ES, mas os preços oscilam

Governo comprará R$ 4 milhões em alimentos da agricultura familiar do ES

Setor de serviços do ES ensaia retomada, mas ainda sofre efeitos da crise

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados