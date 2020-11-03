Mesmo sem data para fábrica de bio-óleo, Suzano tenta renovar licença

Perspectiva da fábrica de bio-óleo em Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação

Suzano pediu a renovação da licença prévia (LP) para a produção de bio-óleo a partir de biomassa em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , porém, ela ainda não tem data para lançar o projeto. A pandemia do novo coronavírus , a base florestal insuficiente para atender a demanda da instalação e o cenário econômico atual estão entre os principais motivos desse pausa nos planos da multinacional.

De acordo com a Suzano, na última semana, a empresa requereu ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) a manutenção da autorização. O documento, obtido pela multinacional em fevereiro de 2017, tem validade de quatro anos e vence em fevereiro de 2021.

Segundo a companhia, esse é um processo usual de renovação e tem o objetivo de manter a opcionalidade de investimento futuro. A empresa ainda esclareceu que a renovação não deve ser considerada uma indicação de que o projeto será iniciado no curto prazo.

"Qualquer decisão sobre o tema será analisada oportunamente pela companhia, que mantém como prioridade neste momento sua desalavancagem financeira, de acordo com o estabelecido em sua política de endividamento, disse a empresa por meio de nota.

Além disso, os impactos da pandemia pelo mundo também contribuíram para que a Suzano não desengavetasse o projeto da fábrica. A gigante da celulose teve prejuízo líquido de R$ 1,16 bilhão no terceiro trimestre deste ano. A dívida da empresa em moeda estrangeira e a demanda mundial também contribuíram para o resultado negativo.

Eucalipto estocado na fábrica da Suzano em Aracruz Crédito: Siumara Gonçalves

SOBRE O PROJETO

A empresa, na época Fibria, chegou a divulgar, em outras ocasiões, que o investimento na fábrica de bio-óleo seria da ordem de R$ 500 milhões. A unidade seria construída no Norte do Estado. A ideia da companhia era que a planta de combustível renovável utilizasse cascas e resíduos da madeira de celulose, produzidos na própria unidade de Aracruz, para gerar energia.

Em março de 2018, o então presidente da Fibria, Marcelo Castelli, afirmou que a expectativa da empresa era que a planta de bio-óleo fosse construída em dois anos e começasse a produzir em 2020, mas o prazo ainda não estava acertado.