Fusão entre Fibria e Suzano é aprovada

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fusão entre a Fibria e a Suzano, as maiores produtoras mundiais de celulose de eucalipto, foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A aprovação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (14) pelas duas companhias e a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. As informações são do Valor Econômico. entre ae a, as maiores produtoras mundiais de celulose de eucalipto, foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A aprovação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (14) pelas duas companhias e a decisão foi publicada noda União. As informações são do Valor Econômico.

"Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a decisão do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que, por meio da resolução 6543, aprovou, ad referendum da diretoria colegiada, a alteração do controle societário da Fibria Celulose S.A. e de suas controladas", informou o documento da Suzano.

Após a aprovação da Antaq, é ainda necessário também a decisão da Comissão Européia. Em outubro deste ano a Suzano protocolou um pedido de análise junto à autoridade europeia. A decisão pode ser conhecida em até 35 dias caso o órgão se posicione na primeira fase de análise.

Brasil, Estados Unidos, China e Turquia já aprovaram a operação sem restrições. Após o aval das autoridades antitrustes, a Suzano vai listar recibos de ações na Bolsa de Nova York e a expectativa é a de que a transação seja concluída em até 45 dias. Órgãos reguladores dojá aprovaram a operação sem restrições. Após o aval das autoridades antitrustes, a Suzano vai listar recibos de ações na Bolsa de Nova York e a expectativa é a de que a transação seja concluída em até 45 dias.

QUAL O IMPACTO DA FUSÃO PARA O ES?

O anúncio da fusão da Fibria com a Suzano, em operação que cria uma gigante global de celulose, foi recebido com otimismo por analistas e empresários capixabas parceiros da empresa que tem unidade em Aracruz, Norte do Espírito Santo.

Um conteúdo publicado pelo Gazeta Online, em março deste ano, informou que a expectativa é de que a união gere novos negócios e atraia mais investimentos para o Estado. Para o analista Pedro Lang, chefe da mesa de renda variável da Valor Investimentos, a formação de uma gigante mundial com forte presença no Espírito Santo pode movimentar a economia local. No setor de celulose, a fusão Suzano-Fibria vai corresponder a 50% do mercado global.

investimento anunciado foi de R$ 500 milhões. Empresários capixabas também veem com otimismo a transação, mas adotam uma certa cautela. Para alguns, a possibilidade de revisão de investimentos, principalmente sobre a instalação da fábrica de bio-óleo em Aracruz - anunciada em fevereiro -, pode acender um sinal amarelo. Só para essa fábrica, oanunciado foi de R$ 500 milhões.

Findes, Léo de Castro, ressalta que fusão vai criar uma empresa ainda maior. A nova empresa que surge desta fusão já nasce como líder mundial do segmento e tem, no Espírito Santo, uma planta com operação otimizada, desde a plantação de florestas, passando pelo beneficiamento e chegando à logística de exportação. O presidente da, Léo de Castro, ressalta que fusão vai criar uma empresa ainda maior. A nova empresa que surge desta fusão já nasce como líder mundial do segmento e tem, no, uma planta com operação otimizada, desde a plantação de florestas, passando pelo beneficiamento e chegando à logística de exportação.

OTIMISMO

Diretor comercial da empresa de refrigeração Frioar, Antônio Falcão tem a Fibria como um de seus principais clientes. Ele diz que a notícia é positiva para o Estado. A Fibria tem uma presença muito grande aqui. São duas empresas que geram muitos empregos no Estado. A tendência é manter os investimentos, avalia.

Outro ponto destacado é que a união das empresas pode melhorar a relação de negócios para empreendedores locais.

O diretor do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Elétricas do Espírito Santo (Sindifer-ES), Fausto Frizzera, diz que muitas prestadoras de serviços têm tanto a Fibria quanto a Suzano como clientes e, com a fusão, haverá facilidade de negociação.

Mais de 60% dos serviços de metalmecânica da Suzano e da Fibria são feitos por capixabas. Já era uma relação muito boa e vai ficar melhor. Na hora de negociar, a gente conversa com uma empresa só. Vai facilitar os processos e gerar menos desgaste, pondera Frizzera.

Já o diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Papeleiros do Estado (Sinticel), Artur Branco, afirma que os trabalhadores do setor ainda carregam um trauma após a compra da Aracruz Celulose pela Votorantim Celulose e Papel, em 2009. Na época, junto à incorporação, os novos acionistas anunciaram corte de 200 funcionários.