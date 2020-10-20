Suzano capacita profissionais para iniciar operação de fábrica de papel no ES

A fábrica terá capacidade de produzir anualmente 30 mil toneladas de papel higiênico, o equivalente a cerca de 34 milhões de rolos do produto por ano. A produção será voltada para o mercado interno, tendo Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como principais Estados consumidores. Serão produzidos no local papéis higiênicos das marcas Mimmo e Max Pure e a matéria-prima que abastecerá a unidade será produzida pela unidade da Suzano em Mucuri, no Sul da Bahia.

O executivo afirmou ainda que há boas perspectivas para o setor no curto e médio prazo. "Os papéis de imprimir e escrever vemos que vão tendo uma retração, mas os papéis para cuidados pessoais vão tendo uma ampliação no consumo. E a China já retoma seus níveis de consumo ao nível pré-pandemia, praticamente. Então, a expectativa é boa, de que haja retomada dos preços (da celulose)", disse.