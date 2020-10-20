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Indústria

ArcelorMittal Tubarão vai religar alto-forno 3 na próxima semana

Paralisada desde abril deste ano em decorrência da pandemia do coronavírus, planta será religada em função da recuperação do setor

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 19:45
Alto-forno 3 da ArcelorMittal Tubarão
Alto-forno 3 da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Usina de Imagem/AMT Divulgação
ArcelorMittal Tubarão vai religar na próxima semana o terceiro alto-forno, paralisado desde abril deste ano pela desaceleração da demanda nacional e mundial de aço em decorrência da pandemia do coronavírus. A indústria, localizada no Complexo de Tubarão, entre Serra e Vitória, atua na produção de ações planos.
religamento já havia sido anunciado pela companhia em setembro e, nesta terça-feira (20), teve a data divulgada pelo vice-presidente Comercial da empresa, Eduardo Fares Zanotti, durante participação no Indústria Summit, evento on-line realizado em substituição a feiras de petróleo, metalmecânica e construção, que foram adiadas para 2021 por conta da pandemia.
Segundo Zanotti, a empresa acompanhou a evolução do mercado global na pandemia e viu uma rápida recuperação no Brasil, "o que permitiu voltar com o alto-forno 2 já em julho, que estava parado desde o ano passado, e agora estamos voltando com o alto-forno 3 na semana que vem".
Em comunicado ao mercado em setembro, a empresa havia explicado que o religamento é uma decisão estratégica diante da aparente tendência de recuperação pela qual o setor vem passando. "Embora ainda seja cedo para avaliar os próximos cenários, incluindo se haverá retomada e se ela será sustentável, a empresa quer estar preparada para uma maior e mais rápida flexibilização operacional, caso o mercado continue respondendo positivamente", dizia o comunicado.

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O terceiro alto-forno tem capacidade nominal de 2,8 milhões de toneladas por ano. A suspensão das atividades foi divulgada com exclusividade pela colunista Beatriz Seixas. Com a volta das operações, a estrutura vai somar forças com o segundo alto-forno que foi religado em julho, após quase um ano parado, como a jornalista de A Gazeta também havia antecipado.
De acordo com o executivo, as boas perspectivas se dão pela projeção de crescimento em 2020 do mercado de aço chinês, o maior do planeta, enquanto no restante do mundo o volume de aço consumido deve ficar igual ou pouco menor que em 2019. No mercado interno, por exemplo, consumo de aço deve cair cerca de 4% neste ano, mas com expectativa de retomar ao patamar de 2019 no próximo ano.

VALE E SUZANO CONFIRMAM PROJETOS PARA O ES

No evento, outras empresas confirmaram investimentos previstos para o Espírito Santo. A Vale reforçou a continuidade do seu Plano Diretor Ambiental em Tubarão, com investimentos de R$ 1,27 bilhão até 2023, segundo afirmou o gerente de Relações Institucionais da empresa, José Lúcio Pádua Soares Júnior.
Outro projeto da mineradora será a recuperação da restinga da Praia da Camburi, em Vitória, e a limpeza e recomposição da faixa de areia na parte norte da praia, onde era depositado minério de ferro até os anos 1970. A ação consta no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pela empresa com o Ministério Público Federal e Estadual.
Vale ainda prevê R$ 4 bilhões em investimentos até 2025 no complexo portuário de Tubarão que devem abrir 1.500 vagas de emprego já em 2021, conforme já mostrou A Gazeta.

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Já o gerente executivo de Engenharia e Projetos da Suzano, Maurício Miranda, reforçou os dois principais projetos da marca no Estado, a construção da fábrica de conversão de papel em Cachoeiro de Itapemirim, que já está em andamento, e a modernização da atual planta de Aracruz.
projeto de modernização será realizado na fábrica B, uma das três instaladas na área da Suzano, em Aracruz. Será feita a substituição de parte da caldeira, que é a estrutura responsável por gerar vapor e produzir energia elétrica. Com essa mudança, a empresa pretende aumentar substancialmente a quantidade de energia produzida e vendida para as linhas de transmissão. Também será instalado um sistema de cristalização para a captura de cinzas.

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