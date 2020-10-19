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Após projeto ser adiado

Casagrande: 'Diretores da Petrobras virão ao ES nos próximos dias'

Em entrevista à radio CBN Vitória, nesta segunda-feira (19), o governador do Estado afirmou que vai conversar sobre os planos da estatal para o Espírito Santo

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 19:45
Plataforma Cidade de Anchieta opera no Parque das Baleias, Litoral Sul do ES
Plataforma Cidade de Anchieta opera no Parque das Baleias, Litoral Sul do ES Crédito: Stéferson Faria/Agência Petrobras
O governador Renato Casagrande afirmou que diretores da Petrobras virão ao Estado nos próximos dias para conversar sobre os planos da estatal para o Espírito Santo. Em entrevista à radio CBN Vitória, na tarde desta segunda-feira (19), ele afirmou que um dos objetivos do encontro é que a companhia esclareça sobre o que fará com as plantas que tem no Estado.
Casagrande disse ainda que ligou para o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, com quem afirmou ter um bom diálogo,  mas não deixou claro se conversou ou não com ele sobre o tema.
Nesta terça-feira (20), o governador vai a São Paulo participar do leilão da parceria público-privada (PPP) da rede de esgoto de Cariacica. A reunião com diretores da petrolífera deve ocorrer a partir de quarta-feira (21), mas a data ainda não foi informada.   

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Entre os projetos que o governador deve cobrar da estatal na reunião está o do Integrado Parque das Baleias, no Sul do Estado. Ele prevê uma nova plataforma no Litoral Sul capixaba e, na última semana, foi adiado pela terceira vez. Inicialmente, os planos da companhia eram que ele começasse a operar em 2021. Com a nova postergação, essa data passou para 2024. A integração renderia aos cofres capixabas cerca de R$ 1,5 bilhão.
O comunicado dos novos planos da empresa foi feito na última sexta-feira (16) e não agradou ao governo capixaba. No sábado (17), Casagrande chegou a se manifestar na sua conta  no Twitter sobre o adiamento.

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