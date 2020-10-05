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Consulta pública

ANP abre consulta para revisar regras de produção de petróleo e gás

O objetivo é minimizar barreiras ao investimento e reduzir custos regulatórios 'mantendo práticas de segurança operacional na produção de combustíveis'

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 14:26
Plataforma de petróleo
A minuta unifica o marco regulatório da produção de derivados de petróleo e gás natural, Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/ Agência Petrobras
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou nesta segunda-feira (5) uma consulta pública, pelo período de 45 dias, sobre a minuta da resolução que regulamentará o exercício da atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural no Brasil.
O objetivo é minimizar barreiras ao investimento e reduzir custos regulatórios, "mantendo as melhores práticas de segurança operacional na produção de combustíveis", informou a ANP. Pela minuta proposta serão revogados 11 atos normativos. A audiência pública sobre o tema será realizada no dia 15 de dezembro, por videoconferência.
A minuta unifica o marco regulatório da produção de derivados de petróleo e gás natural, consolidando as atividades de refino de petróleo (Resolução ANP no 16/2010), processamento de gás natural (Resolução ANP no 17/2010), formulação de combustíveis (Resolução ANP no 5/2012) e produção de combustíveis em centrais petroquímicas (Portarias ANP nos 84/2001 e 317/2001).

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