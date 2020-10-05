ANP abre consulta para revisar regras de produção de petróleo e gás

A minuta unifica o marco regulatório da produção de derivados de petróleo e gás natural, Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/ Agência Petrobras

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou nesta segunda-feira (5) uma consulta pública, pelo período de 45 dias, sobre a minuta da resolução que regulamentará o exercício da atividade de produção de derivados de petróleo e gás natural no Brasil.

O objetivo é minimizar barreiras ao investimento e reduzir custos regulatórios, "mantendo as melhores práticas de segurança operacional na produção de combustíveis", informou a ANP. Pela minuta proposta serão revogados 11 atos normativos. A audiência pública sobre o tema será realizada no dia 15 de dezembro, por videoconferência.