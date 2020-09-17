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Petróleo: em reunião, líderes adotam tom de cautela ao avaliar mercado

O príncipe da Arábia Saudita, Abdulaziz Al Saud, afirmou que o descumprimento do acordo de cortes de produção de petróleo não pode se tornar regra no cartel, hoje presidido pelo país

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 12:51
Trabalho da Technip no ramo de petróleo e gás
Líderes do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto avaliaram o mercado de petróleo Crédito: Facebook/ Technip
Líderes do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC, na sigla em inglês) da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, grupo conhecido como Opep+, adotaram tom de cautela ao avaliar o mercado de petróleo em reunião nesta quinta-feira (17). As considerações iniciais foram transmitidas via streaming no site da entidade, mas o restante do encontro será sigiloso.
O príncipe da Arábia Saudita, Abdulaziz Al Saud, afirmou que o descumprimento do acordo de cortes de produção de petróleo não pode se tornar regra no cartel, hoje presidido pelo país. "Devemos nos esforçar para deixar o esquema de compensação para trás", afirmou, no encontro, que acontece de forma virtual devido à pandemia de Covid-19.
Já o ministro de Energia da Argélia, Abdelmadjid Attar, foi mais incisivo no alerta. "Os riscos para o mercado de petróleo tendem claramente para o lado negativo", disse.
O ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, por sua vez, falou em recuperação da produção global de petróleo, mas não manifestou retomada da demanda na mesma proporção. "O setor de energia deve permanecer resiliente e unido, diante dos desafios que enfrentamos", acrescentou.

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