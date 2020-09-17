Petróleo: em reunião, líderes adotam tom de cautela ao avaliar mercado

Líderes do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto avaliaram o mercado de petróleo Crédito: Facebook/ Technip

Líderes do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC, na sigla em inglês) da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, grupo conhecido como Opep+, adotaram tom de cautela ao avaliar o mercado de petróleo em reunião nesta quinta-feira (17). As considerações iniciais foram transmitidas via streaming no site da entidade, mas o restante do encontro será sigiloso.

O príncipe da Arábia Saudita, Abdulaziz Al Saud, afirmou que o descumprimento do acordo de cortes de produção de petróleo não pode se tornar regra no cartel, hoje presidido pelo país. "Devemos nos esforçar para deixar o esquema de compensação para trás", afirmou, no encontro, que acontece de forma virtual devido à pandemia de Covid-19

Já o ministro de Energia da Argélia, Abdelmadjid Attar, foi mais incisivo no alerta. "Os riscos para o mercado de petróleo tendem claramente para o lado negativo", disse.