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Resolução

Bolsonaro aprova prorrogação de contratos de exploração e produção de petróleo

Medida tem por objetivo 'autorizar a ANP a avaliar a prorrogação da fase de produção em campos maduros concedidos à Petrobras dentro do Polígono do Pré-sal'

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 09:24
Presidente Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro aprova Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro aprovou Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que dispõe sobre a prorrogação de contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural no país. Em nota divulgada neste domingo (13), o governo informa que a medida tem por objetivo "autorizar a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a avaliar a prorrogação da fase de produção em campos maduros concedidos à Petrobras dentro do Polígono do Pré-sal, buscando a manutenção da produção dos campos e atração de investimentos para a revitalização de jazidas maduras".

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