ArcelorMittal Tubarão vai religar o terceiro alto-forno em outubro

Alto-Forno 3, da ArcelorMittal Tubarão Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

A volta do equipamento deverá ocorrer a partir da segunda semana de outubro, primeiramente, com a limpeza e com pequenas manutenções necessárias para retomar a operação. A indústria, que fica entre Serra e Vitória no Complexo de Tubarão, atua na produção de ações planos laminados.

Segundo a empresa, em comunicado ao mercado, o religamento é uma decisão estratégica diante da aparente tendência de recuperação pela qual o setor vem passando."Embora ainda seja cedo para avaliar os próximos cenários, incluindo se haverá retomada e se ela será sustentável, a empresa quer estar preparada para uma maior e mais rápida flexibilização operacional, caso o mercado continue respondendo positivamente", disse em material enviado à imprensa.

A siderúrgica disse que o retorno das atividades do sistema seguirá rigorosamente todas as orientações e protocolos recomendados pelas autoridades da área de saúde para evitar a disseminação da Covid-19 entre seus empregados e terceiros. Entre as ações para evitar o avanço da doença na planta industrial estão a adoção de distância de segurança em todas as salas de controle, com marcação no solo para sinalizar; distanciamento seguro nos ambientes coletivos, incluindo os refeitórios e veículos; reforço nas ações de higienização dos espaços internos e desinfecção de ferramentas de uso coletivo utilizando lâmpadas de UV-C.

"Além disso, a empresa continua com a implantação do trabalho remoto para as funções administrativas, distribuição de máscaras de tecido para usar no transporte coletivo e dentro da usina, medição da temperatura de todos que acessam à empresa, disponibilização de atendimento psicossocial extensivo aos familiares e intensificação das campanhas orientativas."