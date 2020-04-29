ArcelorMittal vai produzir tubos de aço em nova fábrica na Serra

ArcelorMittal Projects Brasil, que terá fábrica de tubos de aço carbono com solda helicoidal na Serra. Peças são usadas em áreas portuárias Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

O município de Serra vai abrigar, ainda neste semestre, uma nova unidade produtiva da ArcelorMittal Projects Brasil. A licença de instalação da fábrica, que ficará localizada no condomínio TIMS, em Serra (ES), foi oficializada na sexta-feira, dia 24, na prefeitura do município. Empresa ainda não divulgou número de empregos que serão criados.

Um investimento da ordem de R$ 10 milhões, a unidade terá capacidade de produção de aproximadamente 50 mil toneladas por ano e produzirá tubos de aço carbono com solda helicoidal, com diâmetros de até 2.850 mm e espessuras de até 25 mm. Também contará com um centro de serviço e armazenagem de estacas pranchas metálicas laminadas a quente, produzidas pelo Grupo ArcelorMittal na Europa e comercializadas pela equipe da ArcelorMittal Projects.

Estes materiais são amplamente utilizados em grandes projetos de fundações e contenções, como construções portuárias, barragens, diques, pontes, passagens subterrâneas, ampliação de rodovias, subsolos e contenções temporárias.

De acordo com o gerente da planta, Anderson Caliman, a escolha pelo município de Serra se deu principalmente pela sua localização estratégica, próxima da ArcelorMittal Tubarão, fornecedora de bobinas de aço e principal matéria-prima utilizada na fabricação dos tubos. A decisão pelo local foi favorecida, ainda, por sua proximidade de importantes rodovias e do complexo portuário de Tubarão.

Segundo Caliman, a fábrica terá um galpão de 4.200 m² e área de estocagem de 21.000 m² já construídos e que, desde janeiro passado, estão sendo adequados à nova operação. A previsão é de que a instalação de todo o maquinário necessário e a conclusão dos trabalhos se dê até junho deste ano, dando início às atividades da unidade.