Vista da planta industrial da ArcelorMittal Tubarão. Empreendimento vai receber planta de dessalinização Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Obras da ArcelorMittal podem gerar mil novos empregos no ES

ArcelorMittal Tubarão pode gerar até mil empregos temporários ao longo do ano em obras para aumentar a competitividade da empresa. A estimativa é do gerente do Fórum Mais Negócios, Durval Vieira de Freitas.

Entre as obras que estão sendo feitas estão os projetos de despoeiramento, pavimentação da área da empresa, construção de windfences, a planta de dessalinização , entre programas que estão em andamento e foram apresentados pelo gerente de Implementação de Projetos da ArcelorMittal Tubarão, Wagner Gorza, nesta sexta-feira (31).

Com essas obras falamos em aumento de competitividade, não de produtividade. Estamos trabalhando para que sempre existam mais demandas por competitividade para que a gente mantenha esse nível de obras, que é em torno de duas mil vagas, sendo que mil são novos empregos, disse Durval. A ArcelorMittal não comentou o assunto pois encontra-se em período de silêncio.

A estimativa feita pelo gerente do Fórum Mais Negócios foi depois de um encontro na manhã desta sexta entre a ArcelorMittal e diversos possíveis fornecedores de produtos e serviços para a empresa. O encontro foi promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

A intenção é que as empresas capixabas que fornecem produtos e serviços se capacitem para atender cada vez mais a siderúrgica. A meta é que 61% dos investimentos feitos pela multinacional no Estado sejam relacionados com fornecedores locais.

INVESTIMENTOS EM TODO O ESTADO

Ainda de acordo com Durval, outros investimentos são esperados no Estado até 2024. Aí teremos novidades na região Norte, com a Imetame, Suzano, Brinox, WEG, Randon... na região Sul a Shell, o Porto Central, o retorno da Samarco. E na Grande Vitória a Arcelor, Petrobras e Simec, que pode gerar outros 100 empregos, pontuou.

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Outra questão destacada por Durval foi a vinda para o Espírito Santo de uma série de empregados da Petrobras , que está centralizando suas ações em Vitória , Macaé e Rio de Janeiro.