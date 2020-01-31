Obras da ArcelorMittal podem gerar mil novos empregos no ES
A ArcelorMittal Tubarão pode gerar até mil empregos temporários ao longo do ano em obras para aumentar a competitividade da empresa. A estimativa é do gerente do Fórum Mais Negócios, Durval Vieira de Freitas.
Entre as obras que estão sendo feitas estão os projetos de despoeiramento, pavimentação da área da empresa, construção de windfences, a planta de dessalinização, entre programas que estão em andamento e foram apresentados pelo gerente de Implementação de Projetos da ArcelorMittal Tubarão, Wagner Gorza, nesta sexta-feira (31).
Com essas obras falamos em aumento de competitividade, não de produtividade. Estamos trabalhando para que sempre existam mais demandas por competitividade para que a gente mantenha esse nível de obras, que é em torno de duas mil vagas, sendo que mil são novos empregos, disse Durval. A ArcelorMittal não comentou o assunto pois encontra-se em período de silêncio.
A estimativa feita pelo gerente do Fórum Mais Negócios foi depois de um encontro na manhã desta sexta entre a ArcelorMittal e diversos possíveis fornecedores de produtos e serviços para a empresa. O encontro foi promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
A intenção é que as empresas capixabas que fornecem produtos e serviços se capacitem para atender cada vez mais a siderúrgica. A meta é que 61% dos investimentos feitos pela multinacional no Estado sejam relacionados com fornecedores locais.
INVESTIMENTOS EM TODO O ESTADO
Ainda de acordo com Durval, outros investimentos são esperados no Estado até 2024. Aí teremos novidades na região Norte, com a Imetame, Suzano, Brinox, WEG, Randon... na região Sul a Shell, o Porto Central, o retorno da Samarco. E na Grande Vitória a Arcelor, Petrobras e Simec, que pode gerar outros 100 empregos, pontuou.
Outra questão destacada por Durval foi a vinda para o Espírito Santo de uma série de empregados da Petrobras, que está centralizando suas ações em Vitória, Macaé e Rio de Janeiro.
Muitos dos empregados da Petrobras que atuavam em Campos, São Mateus e Salvador estão vindo para cá. Isso é bom porque aumenta a procura por imóveis, restaurantes, escolas. Acredito que sejam em torno de mil pessoas chegando para trabalhar aqui na Petrobras e isso é um ganho que a gente tem, acredita.