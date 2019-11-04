Sine da Serra abre 140 vagas para cursos da ArcelorMittal

Inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no Sine da Serra Crédito: Vitor Jubini

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão. O Sine da Serra vai realizar inscrições para o preenchimento de 140 vagas nos cursos gratuitos de Aprendizagem Técnica Industrial da ArcelorMittal Tubarão. As inscrições para o processo seletivo poderão ser feitas nesta terça-feira (5) e quarta-feira (6).

Para participar, é necessário ser morador da Serra e não ter registro anterior na carteira de trabalho como aprendiz, além de ter nascido entre 4 de fevereiro de 2002 e 2 de fevereiro de 2004; ter concluído o ensino médio ou estar frequentando, em 2020, o 2º ou 3º ano do ensino médio em escola pública; e ter renda familiar de no máximo três salários mínimos.

De acordo com o órgão, são 40 vagas para o curso Técnico em Mecânica, 40 para Técnico em Eletrotécnica, 40 Técnico em Redes de Computadores, e 20 Técnico em Segurança do Trabalho. Durante o curso, o aluno recebe meio salário mínimo, ou seja, R$ 499.

As inscrições acontecem nesta terça (5) e quarta-feira (6), das 8 às 16 horas, na sede do Sine da Serra, que fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, em Portal de Jacaraípe.

Ao se inscrever, os candidatos vão participar do processo seletivo, que tem prova marcada para o dia 9 de novembro, das 8h30 às 11h30.

Para efetivar a inscrição, os jovens precisam apresentar cópia simples e original dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, além de comprovante de residência atualizado e comprovante de matrícula ou histórico escolar de conclusão do ensino médio. Candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável.

As aulas vão começar em fevereiro do ano que vem e vão acontecer no Senai Serra, localizado na Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Civit I.

A secretária interina de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), Aline Oliveira, ressaltou que essa parceria entre Prefeitura da Serra e ArcelorMittal traz oportunidade aos jovens do município de concluírem os estudos ao mesmo tempo em que aprendem uma profissão.

REQUISITOS

- Ser morador da Serra e não ter registro anterior na carteira de trabalho como aprendiz.

- Ter nascido entre 4 de fevereiro de 2002 e 2 de fevereiro de 2004.

- Já ter concluído o ensino médio ou estar frequentando, em 2020, o 2º ou 3º ano do ensino médio em escola pública.

- Ter renda familiar de no máximo três salários mínimos.

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