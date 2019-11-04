De vendedor a pedreiro: semana começa com 447 vagas de emprego

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 447 vagas de emprego abertas na Grande Vitória. Há oportunidades para cargos como ajudante de entrega, auxiliar de serviços gerais, vendedor, promotor de vendas, e recepcionista.

Os interessados devem procurar uma unidade do Sine mais próxima de sua casa, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O profissional que atender aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista de emprego.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de entrega (7), ajudante de manutenção (1), ajudante de oficina de carretas (2), armador (2), arrematadeira (2), atendente (1), atendimento publicitário (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de arquivo (5), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de expedição (5), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de logística (1), auxiliar de manutenção (2), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de obras (2), auxiliar de padeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (3), auxiliar encarregado padaria (1), camareira (2), confeiteiro (2), conferente (4), coordenador de equipe (1), costureira (2), costureira pilotista (2), cozinheiro (2), eletricista diesel (3), empregada doméstica (2), encarregado de obra (1), estagiário de mecânico de refrigeração (2), estágio administrativo (1), estágio de administração (1), estágio de logística (1), estofador (1), farmacêutico (2), financeiro (1), instalador de cstv e alarme (1), jatista de carretas (2), mecânica de empilhadeira (1), mecânico alinhador (1), mecânico de motos (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (1), motorista (7), motorista B (1), motorista de caminhão (1), motorista de carreta (10), motorista de entrega (15), operacional laminação e aciaria (1), operador de caixa (7), operador de empilhadeira (8), operador de equipamento (1), operador de retroescavadeira (1), padeiro (2), passadeira (1), pintor de carretas (1), pizzaiolo (3), promotor de vendas (1), recepcionista (1), técnico de segurança do trabalho (2), vendedor (3) e vendedora (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de transporte (1), ajudante geral (1), arrumador (1), assistente adm pós venda concessionária (1), assistente financeiro (1), atendimento (5), auxiliar administrativo (13), auxiliar de relacionamento (1), auxiliar de serviços gerais (2), embalador (2), emissor (1), farmacêutico (1), motorista carreteiro (1), movimentador de mercadorias (1), operador de caixa (1), operador de telemarketing ativo (10), porteiro (1), repositor (2), técnico de enfermagem (1), vendedor de veículos (1) e, vendedor externo (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), açougueiro (18), analista de sistemas de automação (1), aplicador de resina em chapa de granito (1), armazenista (2), assistente de contadoria fiscal (1), atendente setor de frios e laticínios (11), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar administrativo/marketing (2), auxiliar administrativo/publicidade e propaganda (2), auxiliar de armazenamento (2), auxiliar contábil (2), auxiliar de contabilidade (1), auxiliar de logística (3), auxiliar de padeiro (9), auxiliar de orientação educacional (20), auxiliar operacional de logística (25), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar técnico em educação (2), auxiliar técnico de mecânica (2), churrasqueiro (2), controlador de pragas (2), desenhista industrial gráfico (1), encarregado de açougue (1), encarregado de padaria (1), estofador de móveis (2), farmacêutico (1), farmacêutico (1), farmacêutico de manipulação (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de motor a diesel - ter cnh d (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), mecânico eletricista de veículos automotores (1), operador de guilhotina (1), operador de câmaras frias (1), operador de laminador de tubos (1), operador de máquinas de dobrar chapas (1), operador de máquinas de virar chapas (1), operador de ponte rolante (1), operador de retro-escavadeira (1), padeiro (1), polidor de granito (1), promotor de vendas (1), professor de educação física (2), supervisor comercial (1), técnico de edificações (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de montagem (1), técnico em administração (1), técnico de refrigeração (1), telhador (1) e vendedor no comércio de mercadorias (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (2), auxiliar de linha de produção (10), eletricista de manutenção industrial (2) e técnico em segurança do trabalho (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Almoxarife (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de chapista (1), auxiliar de serviço gerais exclusiva para pcd (2), comprador (1), estagiário de manutenção (1), encarregado de fazenda (1), encarregado operacional (2), fiel de depósito (1), lanterneiro (1), ladrilheiro (1), instalador e reparador de internet (1), moleiro (1), operador de cortar vidro (2), operador retro escavadeira (2), promotor de vendas (1), recepcionista (1), técnica em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor interno (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Auxiliar de limpeza (2), auxiliar de cozinha (3), cozinheiro de restaurante (2), costureira (1) e motorista de auto socorro (2).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador mármore e granito (1), administrador (1), auxiliar de almoxarife (1), auxiliar de encarregado (7), cartazista (1), cobrador externo (1), cortador de mármore (2), mecânico de automóveis (1), operador de serra ponte (1), programador de sistemas (1), recepcionista (1) e vidraceiro (1).

SINE DE SÃO MATEUS