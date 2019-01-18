Construção de sistema para tirar sal da água vai abrir 220 empregos

Investimentos previstos por empresas como ArcelorMittal devem ajudar a retomada Crédito: ArcelorMittal/Arquivo

A ArcelorMittal vai investir cerca de R$ 50 milhões para construir no Espírito Santo a maior planta de dessalinização de água do Brasil. O empreendimento terá capacidade de tirar o sal de até 500 mil litros de água do mar por hora (500m³/hora).

A estimativa é que a construção gere cerca de 220 empregos, sendo a maior parte para nas áreas de obra civil, montagem e eletromecânica. Ocupando uma área de 6 mil m², a planta industrial poderá ter a operação expandida futuramente.

A obra, que tem previsão para iniciar no segundo semestre deste ano e ficar pronta em 2021, contempla sistema de captação e bombeamento de água do mar, pré-tratamento com filtração, dessalinização por osmose reversa, armazenagem e distribuição da água produzida já dessalinizada.

O projeto é pioneiro no Estado, mas o processo de captação de água do mar para transformação em água industrial já é aplicado em países como Israel, Espanha, Argentina e Estados Unidos. Segundo a empresa, o sistema vai proporcionar uma importante fonte alternativa ao consumo de água doce do Rio Santa Maria da Vitória. A água produzida com a tecnologia será usada nos processos industriais da Arcelor.

"O projeto tem como objetivos principais aumentar a segurança hídrica e garantir a estabilidade operacional das nossas operações", explica o vice -presidente de Operações, Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira.