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Renata Rasseli

Coronavírus: ArcelorMittal distribui kits de higiene para idosos

Ao todo, cinco entidades de Vitória e Serra, que atendem juntas 294 idosos, serão beneficiadas

Públicado em 

04 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Asilo de Vitória
Asilo de Vitória será uma das entidades beneficadas Crédito: A Gazeta | Arquivo
A ArcelorMittal Tubarão, em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo e o Atacado Vem, deu início à uma ação especial para os idosos, grupo de maior vulnerabilidade ao novo coronavírus (Covid-19). Estão sendo entregues, essa semana, kits de higiene pessoal e limpeza para Casas Lares que abrigam pessoas da terceira idade nos municípios de Serra e Vitória. Ao todo, cinco entidades que atendem juntas 294 idosos serão beneficiadas.
Entidades de atendimento a idoso beneficiadas:
  1. Asilo de Vitória - Monte Belo, em Vitória
  2. Lar de Idosos Abel Lino Portela - Jardim Limoeiro, em Serra
  3. Lar de idosos Professor Coelho Sampaio - José de Anchieta, em Serra
  4. Lar de Idosos Pouso da Esperança - Morada de Laranjeiras, em Serra
  5. Instituto Franciscano - Nova Almeida, em Serra

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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