Coronavírus: ArcelorMittal distribui kits de higiene para idosos

A ArcelorMittal Tubarão, em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo e o Atacado Vem, deu início à uma ação especial para os idosos, grupo de maior vulnerabilidade ao novo coronavírus (Covid-19). Estão sendo entregues, essa semana, kits de higiene pessoal e limpeza para Casas Lares que abrigam pessoas da terceira idade nos municípios de Serra e Vitória. Ao todo, cinco entidades que atendem juntas 294 idosos serão beneficiadas.
Entidades de atendimento a idoso beneficiadas:
- Asilo de Vitória - Monte Belo, em Vitória
- Lar de Idosos Abel Lino Portela - Jardim Limoeiro, em Serra
- Lar de idosos Professor Coelho Sampaio - José de Anchieta, em Serra
- Lar de Idosos Pouso da Esperança - Morada de Laranjeiras, em Serra
- Instituto Franciscano - Nova Almeida, em Serra
CORONAVÍRUS E MUDANÇAS TRABALHISTAS
O coronavírus está provocando muitas mudanças em todas as áreas. Nas relações de trabalho, o Governo editou a medida provisória 927/2020, que flexibiliza muitos pontos dessa relação. Mas como fica o emocional diante desse momento de instabilidade e grande estresse e ansiedade? Os advogados Azenath Coelho e Leandro Van de Koken e o psicólogo João Paulo Galvi conversam em uma live sobre o tema “Mudanças trabalhistas em tempos de covid-19”. A live vai ser transmitida neste sábado, às 14h, no Instagram pelo perfil @azecoelho.