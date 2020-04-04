Coronavírus: ArcelorMittal distribui kits de higiene para idosos

O coronavírus está provocando muitas mudanças em todas as áreas. Nas relações de trabalho, o Governo editou a medida provisória 927/2020, que flexibiliza muitos pontos dessa relação. Mas como fica o emocional diante desse momento de instabilidade e grande estresse e ansiedade? Os advogados Azenath Coelho e Leandro Van de Koken e o psicólogo João Paulo Galvi conversam em uma live sobre o tema “Mudanças trabalhistas em tempos de covid-19”. A live vai ser transmitida neste sábado, às 14h, no Instagram pelo perfil @azecoelho.