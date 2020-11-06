PIB do Brasil em 2018 é revisado e tem alta de 1,8%

A revisão do PIB daquele ano deverá levar também a revisões dos números posteriores, com alterações que serão divulgadas no início de dezembro junto com o resultado do PIB do terceiro trimestre de 2020.

No final do ano passado, o IBGE havia divulgado o dado do PIB de 2017, que cresceu 1,3%, acima do 1,1% registrado na divulgação preliminar. Aquele foi o primeiro ano de expansão após as retrações verificadas em 2015 (-3,5%) e 2016 (-3,3%). Desde então, o PIB tem mantido o mesmo ritmo de fraco crescimento e ainda está abaixo do patamar verificado antes da recessão iniciada em meados de 2014.