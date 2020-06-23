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Carta aberta

Indústrias do ES fazem manifesto pedindo reformas no Brasil

Entre os pleitos feitos pela Findes estão o novo marco legal de ferrovias, a autonomia do Banco Central e a nova lei do gás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 18:41

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 18:41

Topo do prédio da Findes em Vitória: reestruturação diante da crise
Findes tem pedido mudanças essenciais no país para a retomada da economia Crédito: Fernando Madeira
As indústrias do Espírito Santo lançaram um manifesto pedindo reformas no Brasil. Ao todo, são estabelecidos 14 tópicos tidos como urgentes nessa pauta. Entre eles o novo marco legal de ferrovias (PLS 261/2018), a autonomia do Banco Central (PLP 200/1989) e a nova lei do gás (PL 6407/2013). 
O manifesto foi lançado na tarde desta terça-feira (23) pela Federação das Indústrias o Espírito Santo (Findes). De acordo com o texto, "é hora de unir o país em torno do que realmente importa: gerar esperança e oportunidades para uma sociedade já exaurida."

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Findes: Um grito pelas reformas - Manifesto em defesa do Brasil

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O texto ainda enfatiza que a pandemia do coronavírus deve ser controlada com protocolos sanitários, mudança de comportamento da sociedade e o incansável trabalho dos profissionais de saúde. "Cientistas do mundo inteiro correm para desenvolver vacinas. A pandemia vai passar. Mas, quando ela passar, o que restará para a sobrevivência de milhões de trabalhadores desta e de futuras gerações? O Brasil não tem mais tempo a perder", diz o manifesto.

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Cristhine Samorini, próxima presidente da Findes, afirma que essa será uma agenda muito forte dentro da federação. "Entendemos que temos papel relevante justamente para propor e cobrar que todos entendam que sem todas essas alterações e reformas não tem mais o que o setor produtivo fazer", aponta.

PAUTAS QUE AS INDÚSTRIAS TEM COMO URGENTES PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO

  1. Nova lei do gás (PL 6407/2013); 
  2. Autonomia do Banco Central (PLP 200/1989);
  3. Governo digital (PL 3443/2019);
  4. Novo Marco Legal de Ferrovias (PLS 261/2018); 
  5. Marco Legal do Saneamento Básico (PL 3261/2019);
  6. PEC Emergencial (PEC 186/2019); 
  7. Reforma tributária (PEC 110/2019 SF e PEC 45/2019 CD);
  8. Reforma administrativa (em discussão, a ser enviada ao Congresso); 
  9. Reforma do setor elétrico (PLS 232/2016);
  10. Lei Geral do Licenciamento Ambiental (PL 3729/2004 e PLS 168/2018);
  11. Contrato de Trabalho Verde e Amarelo (MPV 905 do Poder Executivo); 
  12. Pacto Federativo (PEC 188/2019); 
  13. Desestatização da Eletrobras (PL 5877/2019); 
  14. Execução do Programa Nacional de Desestatização, atualmente com 17 empresas.

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UM GRITO PELAS REFORMAS: MANIFESTO EM DEFESA DO BRASIL

Os 210 milhões de brasileiros têm o direito à oportunidade de uma vida melhor, com educação, saúde, saneamento e segurança. Afligidos pela pandemia e pelo fantasma do desemprego, não podemos ficar presos à estagnação econômica promovida por impasse político ou disputas partidárias. É hora de unir o país em torno do que realmente importa: gerar esperança e oportunidades para uma sociedade já exaurida.

De 2015 até o momento, o PIB do Brasil decresceu perto de 4%, enquanto o mundo cresceu 15% e os emergentes, 25%. Um país estagnado não oferece futuro à sua população!

A pandemia deve ser controlada com protocolos sanitários, mudança de comportamento da sociedade e o incansável trabalho dos profissionais de saúde. Cientistas do mundo inteiro correm para desenvolver vacinas. A pandemia vai passar.

Mas, quando ela passar, o que restará para a sobrevivência de milhões de trabalhadores desta e de futuras gerações? O Brasil não tem mais tempo a perder.

Caminhamos para duas décadas perdidas em um ciclo de 40 anos: a década de 1980 e esta, de 2010 até hoje. O que está em jogo é a nossa agenda de longo prazo: podemos comprometer o nosso futuro de forma irremediável, se não adotarmos medidas com urgência.

Precisamos lançar um grito pelas reformas estruturais, pela aprovação de marcos regulatórios que facilitem investimentos, pelas concessões e privatizações que façam frente à total falta de capacidade de investimento do país e dos Estados, gerando assim emprego e renda para todos.

Lideranças do Executivo e do Legislativo devem agir com a responsabilidade que o momento exige, em todas as esferas, Municipais, Estaduais e Federal.

Há pelo menos 20 anos o país debate reformas como a administrativa e a tributária. Tempo mais que suficiente para o amadurecimento de consensos. Nesta semana o Senado deve concluir a votação do novo marco do saneamento. É um passo. Mas precisamos de muito mais.

A decisão está nas mãos do Executivo e do Legislativo. Precisamos que as lideranças façam acontecer! Toda a sociedade precisa cobrar o avanço desta pauta. Esta deve ser a agenda urgente do Brasil para o Brasil.

Manifesto da Findes

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