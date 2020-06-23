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Detran faz leilão on-line de 135 veículos com lance a partir de R$ 200

São carros e motos que foram removidos e apreendidos em depósitos do Estado. Os lances já podem ser feitos por meio de uma plataforma virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 15:51

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 15:51

Detran-ES realiza leilão de veículos apreendidos
Detran-ES realiza leilão de veículos apreendidos Crédito: Detran-Es
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai realizar um leilão eletrônico, nesta quinta-feira (25). Ao todo, serão apresentados ao público 135 veículos, sendo 56 carros e 79 motos, com lances a partir de R$ 200,00.
Os veículos já estão disponíveis para receberem lances por meio da plataforma virtual de leilões Beedz. As vendas serão on-line para garantir a segurança dos participantes e também para os profissionais envolvidos e evitar a disseminação do novo coronavírus.

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Os carros e motos leiloados foram removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do órgão estadual. De acordo com o artigo 328, do Código de Trânsito Brasileiro, como esses veículos não foram procurados ou reclamados por seus respectivos proprietários, após 60 dias, eles podem ser vendidos.
O projeto para organizar o leilão foi uma parceria entre Detran-ES e a Gestto, assessoria de Gestão, Engenharia e Tecnologia. A solução conseguiu esvaziar todos os pátios de veículos apreendidos do Estado. Segundo a empresa, essa é uma situação que, até hoje, não foi alcançada por nenhum outro Detran do Brasil.
Os interessados em vistoriar os bens presencialmente puderam solicitar o agendamento pelo site www.agendamento.es.gov.br, com antecedência mínima de 48 horas da data de interesse para conhecer o veículo. As visitas começaram no dia 17 e vão até quarta-feira (24), das 10h às 15h, sendo limitado a duas vagas, a cada 30 minutos, para evitar aglomerações no local e evitar a disseminação do coronavírus.

SOBRE O LEILÃO

  • Data de encerramento: quinta-feira (25/06), às 11 horas.
  • Veículos disponíveis: 56 carros e 79 motos.
  • Lances a partir de R$ 200,00
  • Site para participar: www.beedz.com.br.
  • Informações com a Diretoria de Habilitação, Veículos e Fiscalização do o DETRAN/ES pelo telefone: (27) 3324-5599.

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