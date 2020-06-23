Detran faz leilão on-line de 135 veículos com lance a partir de R$ 200

Detran-ES realiza leilão de veículos apreendidos Crédito: Detran-Es

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai realizar um leilão eletrônico, nesta quinta-feira (25). Ao todo, serão apresentados ao público 135 veículos, sendo 56 carros e 79 motos, com lances a partir de R$ 200,00.

Os veículos já estão disponíveis para receberem lances por meio da plataforma virtual de leilões Beedz . As vendas serão on-line para garantir a segurança dos participantes e também para os profissionais envolvidos e evitar a disseminação do novo coronavírus

Os carros e motos leiloados foram removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do órgão estadual. De acordo com o artigo 328, do Código de Trânsito Brasileiro, como esses veículos não foram procurados ou reclamados por seus respectivos proprietários, após 60 dias, eles podem ser vendidos.

O projeto para organizar o leilão foi uma parceria entre Detran-ES e a Gestto, assessoria de Gestão, Engenharia e Tecnologia. A solução conseguiu esvaziar todos os pátios de veículos apreendidos do Estado. Segundo a empresa, essa é uma situação que, até hoje, não foi alcançada por nenhum outro Detran do Brasil.

Os interessados em vistoriar os bens presencialmente puderam solicitar o agendamento pelo site www.agendamento.es.gov.br, com antecedência mínima de 48 horas da data de interesse para conhecer o veículo. As visitas começaram no dia 17 e vão até quarta-feira (24), das 10h às 15h, sendo limitado a duas vagas, a cada 30 minutos, para evitar aglomerações no local e evitar a disseminação do coronavírus.

SOBRE O LEILÃO