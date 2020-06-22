Sindicato das escolas tentará barrar na Justiça desconto em mensalidades

Alunos estão estudando em casa em virtude da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pixabay

206 unidades de ensino particular do ensino infantil ao superior no Estado e atende cerca de 180 mil alunos, vai protocolar o processo nesta terça-feira (23), contra a O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) vai entrar na Justiça para tentar barrar a lei estadual que determina a concessão de desconto em mensalidades, por conta da pandemia do coronavírus . A associação, que representado ensino infantil ao superior no Estado e atende cerca de, vai protocolar o processo nesta terça-feira (23), contra a lei promulgada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (22)

De acordo com o superintendente do Sinepe-ES, Geraldo Diório, o pedido será realizado entre as 14 horas e 15 horas desta terça-feira. Ele afirma que, a exemplo de outros Estados, eles acreditam que a lei capixaba será declarada inconstitucional. "Vamos protocolar o pedido de declaração de inconstitucionalidade assim que ela for publicada no Diário do Poder Legislativo", afirma.

Ainda de acordo com Diório, essa é uma situação perto da "perversidade" por parte do legislativo estadual. "A nova lei entra em um contexto de que a família pode usufruir de um desconto, mas que os legisladores sabem desde o início que ele é inconstitucional. Isso atrapalha a relação da escola com a família", afirma.

"A realidade é que quando a lei for declarada inconstitucional as famílias vão cobrar das escolas e não dos deputados. Essa é uma lei oportunista, em que eles aproveitaram da situação para ganhar votos nas eleições municipais. Eles não levaram em consideração a estrutura do que estão mexendo, que é a educação", aponta o superintendente do Sinepe.

Diório ainda aponta que as escolas podem entrar individualmente com processos para obter uma liminar contra a lei. Mas, de acordo com ele, é provável que elas esperem que o primeiro a entrar com uma ação seja o próprio sindicato.

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De acordo com a nova lei, as unidades de ensino que possuam calendário escolar regular, com previsão de recesso semestral, poderão aplicar o desconto a partir do trigésimo primeiro dia de suspensão das aulas. Já as unidades de ensino que sigam calendário ininterrupto de aulas  como creches, internatos e demais unidades de ensino de carga horária integral , ficam obrigadas a aplicarem o desconto imediatamente.

A lei entra em vigor na data da sua publicação, com vigência enquanto perdurar o Plano de Contingência adotado pela Secretaria de Estado da Saúde em decorrência da pandemia do coronavírus.

Possibilidades de descontos:

Estudantes com TEA, síndrome de Down e deficiência intelectual: redução de 50% nas mensalidades para os ensinos Infantil (creche e pré-escola) e Fundamental (1º ao 5º ano);

redução de 50% nas mensalidades para os ensinos Infantil (creche e pré-escola) e Fundamental (1º ao 5º ano); Instituições de grande porte: receita acima de R$ 5 milhões, redução de 30%;

receita acima de R$ 5 milhões, redução de 30%; Instituições de médio porte: receita entre R$ 1,8 milhão a R$ 4,9 milhões, redução mínima de 20%;

receita entre R$ 1,8 milhão a R$ 4,9 milhões, redução mínima de 20%; Instituições de pequeno porte: receita abaixo de R$ 1,8 milhão, redução mínima de 10%;

receita abaixo de R$ 1,8 milhão, redução mínima de 10%; Microempresas (faturamento até R$ 360 mil), cooperativas educacionais e instituições sem fins lucrativos do sistema S: redução mínima de 5%.

OUTRAS AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE

Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nas últimas semanas pelo menos três ações que alegam a inconstitucionalidade de decretos estaduais que permitiram descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19. Os processos tentam suspender leis do Maranhão, Pará e Ceará.

No Rio de Janeiro, a lei estadual da Assembleia Legislativa (Alerj) que determinava descontos de 30% nas mensalidades de escolas e universidades do Estado foi suspensa. Em decisão liminar (provisória), a juíza Regina Chuquer atendeu a mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro (Sinepe-RJ).