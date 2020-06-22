Ao impor desconto nas escolas, Estado interfere no livre mercado

Alunos estão estudando em casa em virtude da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pixabay

Lei 11.144/2020 é inconstitucional. Além disso, ao impor a redução, o Estado interfere no livre mercado. promulgação da lei que obriga unidades de ensino particular do Espírito Santo a concederem descontos nas mensalidades traz à tona questões que envolvem o direitos e limites do Poder Público estadual. De acordo com especialistas em direito e em economia, aé inconstitucional. Além disso, ao impor a redução, o Estado interfere no livre mercado.

redução de 30% nos valores das mensalidades, e o desconto é aplicável a instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior durante a pandemia do novo Como regra geral, a nova norma estadual estabelecenos valores das mensalidades, e o desconto é aplicável a instituições de ensino infantil, fundamental, médio e superior durante a pandemia do novo coronavírus

O texto foi promulgado nesta segunda-feira (22) pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), já que o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), preferiu se abster e não sancionar ou vetar o projeto. A lei começa a valer nesta terça-feira (23) com sua publicação no Diário do Legislativo Estadual.

O economista e professor da UVV Mário Vasconcelos explica que o livre mercado se baseia na não intervenção do governo na determinação dos preços de um determinado produto ou serviço. Já o preço nada mais é, de uma maneira geral, do que a soma do custo total e da margem de lucro da empresa.

"Cada escola tem o direito de colocar o preço da sua mensalidade e isso faz ocorrer uma concorrência entre as unidades de ensino. Preço, qualidade, metodologia, professores e estrutura são algumas das variáveis que dinamizam os preços praticados no mercado. Se você impõe um desconto ou valor de produto, então se passa a ter interferência do Estado na iniciativa privada, o que não é muito bom", aponta.

Vasconcelos ainda ressalta que o problema é que essa interferência vai acontecer com os contratos já assinados, o que expõe o aspecto jurídico, em que a escola se propõe prestar um serviço e ele não será prestado por conta da pandemia.

"Não me parece justo os pais pagarem a mesma mensalidade como se o aluno estivesse assistindo aula presencial, porque uma série de custos foram reduzidos. Mas, o Estado não deve determinar o desconto" Mário Vasconcelos - economista e professor da UVV

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De acordo com o advogado e doutor em Direitos e Garantias Fundamentais Cláudio Colnago, o legislador estadual não tem justificativa para interferir sobre os contratos firmados com as escolas particulares. Ao fazê-lo, ele cria uma distorção de mercado ao tornar inviável a concessão de descontos individuais via acordos, contemplando a realidade de cada pai e mãe.

"Se há pais e mães que perderam o emprego, há aqueles que desfrutam de remuneração estável. A lei trata esses dois casos como se fossem iguais. Além do mais, o projeto de lei não realizou o necessário estudo de impacto regulatório, instrumento previsto na Lei de Liberdade Econômica que serviria para justificar se o peso da regulação faz sentido ou não", afirma.

"A proposta cria também uma 'bomba fiscal' para as futuras gerações, pois a lei é inconstitucional e, como tal, cabe ao Estado indenizar as pessoas prejudicadas por seus efeitos" Cláudio Colnago - advogado e doutor em Direitos e Garantias Fundamentais

LEI JÁ NASCE INCONSTITUCIONAL

Por se tratar de direito do consumidor na esfera cível, a nova lei já nasce inconstitucional. Isso ocorre porque as matérias relativas ao direito do consumidor devem ser discutidas no Congresso Nacional. A princípio, a lei estabelece a relação entre consumidor e prestador de serviço, que, em regra geral, é competência da União. Por isso, não seria nem competência do Estado nem dos municípios legislar sobre esse tema.

O advogado especialista em direito educacional Carlos Alessandro S. Silva, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional Espírito Santo (Abrade-ES ), conselheiro da Associação Brasileira de Direito Educacional (Abrade Nacional) e membro da Comissão de Direito Educacional da OAB/ES, aponta que a lei aprovada está impondo a revisão de contrato de serviço com base no Código de Defesa do Consumidor.

"O Legislativo estadual está entrando em uma seara que não compete a ele. Afeta diretamente a relação contratual firmada entre as partes (pais e/ou responsáveis e escolas). Além disso, na minha opinião, outra situação que tem que ser avaliada é a retroatividade da lei. Segundo o texto, para as instituições de ensino básico não cabe se falar em retroatividade dos descontos" Carlos Alessandro S. Silva - vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional Espírito Santo

Um outro problema será com relação às escolas que estão oferecendo descontos superiores aos impostos pela pelo texto estadual. Com a nova lei, as escolas podem reduzir esses descontos aos mínimos definidos por ela. Por exemplo, se a escola estava dando 40% de redução, mas segundo a nova legislação o mínimo é de 30%, ela pode passar a ofertar esse percentual inferior.

A advogada especialista em direito empresarial Brenda Scarpino lembra que a matéria é controversa e muito discutida. Ela aponta que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nas últimas semanas pelo menos três ações. "Eles alegam a inconstitucionalidade de decretos estaduais que permitiram descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19, os processos tentam suspender leis do Maranhão, Pará e Ceará", explica.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a lei estadual que determinava descontos de 30% nas mensalidades de escolas e universidades do Estado foi suspensa. O projeto havia sido aprovado no dia 4 de junho pela Assembleia Legislativa daquele Estado (Alerj).

Em decisão liminar (provisória), a juíza do Rio de Janeiro Regina Chuquer atendeu ao mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro (Sinepe-RJ). Em sua decisão, a magistrada afirmou a inconstitucionalidade da lei, por imposição de obrigações contrárias à livre iniciativa e ao ato jurídico perfeito, desobrigando os associados do seu cumprimento.

Para a juíza, "a leitura dos artigos da lei impugnada demonstra a incompatibilidade formal e material com diversas normas constitucionais".

APROVAÇÃO DO PROJETO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES

O Projeto de Lei 197/2020, que se tornou a Lei 11.144/2020, de autoria do deputado Hudson Leal (Republicanos), tramitou com outras iniciativas anexadas (PLs 205/20, do Pastor Marcos Mansur - PSDB; PL 206/20, de Enivaldo dos Anjos - PSD; PL 212/20, do Capitão Assumção e PL 237/20, do Dr. Rafael Favatto, ambos do Patriota).

26 A FAVOR x 01 CONTRA PLACAR DE VOTOS DA LEI DE DESCONTO NAS MENSALIDADES NO ES

A matéria foi aprovada pelos representantes do Legislativo estadual em uma sessão realizada no dia 26 de maio, por 26 votos contra 1. Em seguida foi encaminhado para a sanção do governador do Estado, Renato Casagrande. Porém, o modo como foi realizada a votação também pode fazer com que a lei seja revista.

Trecho do regimento interno da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Reprodução/Assembleia Legislativa

O Artigo 197 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do ES prevê que o deputado presente não poderá "escusar-se de votar, salvo declarando previamente não ter assistido à discussão da matéria".