Empresa alemã Bayer terá centro de distribuição na Serra, diz Casagrande

Casagrande participou de reunião em vídeo com representantes da companhia Bayer Crédito: Twitter do governador/Reprodução

O governador Renato Casagrande disse nesta terça-feira (23) que a Bayer, empresa farmacêutica alemã, terá um centro de distribuição no Estado. A informação foi publicada no Twitter e segundo o chefe do Poder Executivo capixaba.

As operações do seu novo centro de distribuição terão início no mês de julho. O empreendimento, localizado no município da Serra, é o primeiro da área de Consumer Health da empresa fora do Estado de São Paulo.

Mais um passo importante para continuarmos com as ações de desenvolvimento do ES. Nesta manhã, em videoconferência com os representantes da Bayer, multinacional alemã com foco em Ciências da Vida, anunciamos a implantação de centro de distribuição da empresa aqui no ES, na Serra. pic.twitter.com/GDRw9MhAxE — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 23, 2020

O investimento da multinacional foi confirmado pelos representantes da companhia em videoconferência com o governador. O novo centro de distribuição ocupará área de 600 metros quadrados. A previsão é de que sejam movimentados 540 pallets por mês, com atendimento a 26 clientes, localizados em 20 estados, de acordo com a empresa.

Para nós é um dia de muita importância pelo tamanho da Bayer no mundo. Temos uma posição geográfica importante, estamos no centro do Brasil, temos uma gestão fiscal sólida e incentivos para que possamos ter polos geradores de renda, receita e empregos. Nosso Estado está se modernizando, de forma organizada, e por isso temos atraído bons investidores, disse.

Casagrande lembrou que, apesar dos desafios colocados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Espírito Santo vai dar continuidade às obras e investimentos já programados. Temos o Fundo Soberano, que está sendo capitalizado, mesmo nesse momento de dificuldade com a baixa do preço do petróleo. Manter o Estado organizado, ampliando as parcerias com o setor privado, mantendo os investimentos fundamentais, é a forma de continuarmos gerando oportunidade aos capixabas, acrescentou o governador.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, fez coro às palavras do governador. A chegada da Bayer ratifica a excelência do Estado, seja na logística, seja no comércio exterior, além do bom ambiente de negócios que mantemos aqui. Quero reforçar que a Sedes não acompanha as empresas somente durante a chegada. Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário durante todo o percurso no Estado, pontuou.

De acordo com a líder de projetos da Bayer no Espírito Santo, Patrícia Chan, a receptividade e cordialidade foram fundamentais para a escolha do Estado pela empresa. Desde o primeiro contato com a Secretaria de Desenvolvimento, tivemos um apoio fundamental para a nossa decisão. As cidades capixabas estão muito bem organizadas, e a nossa receptividade foi excelente, afirmou.