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Investimentos

Empresa alemã Bayer terá centro de distribuição na Serra, diz Casagrande

Companhia farmacêutica confirmou investimento no Estado em videoconferência com o governador na manhã desta terça. Operações começam em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 11:10

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 11:10

Casagrande participou de reunião em vídeo com representantes da companhia Bayer
Casagrande participou de reunião em vídeo com representantes da companhia Bayer Crédito: Twitter do governador/Reprodução
O governador Renato Casagrande disse nesta terça-feira (23) que a Bayer, empresa farmacêutica alemã, terá um centro de distribuição no Estado. A informação foi publicada no Twitter e segundo o chefe do Poder Executivo capixaba.
As operações do seu novo centro de distribuição terão início no mês de julho. O empreendimento, localizado no município da Serra, é o primeiro da área de Consumer Health da empresa fora do Estado de São Paulo.
O investimento da multinacional foi confirmado pelos representantes da companhia em videoconferência com o governador.  O novo centro de distribuição ocupará área de 600 metros quadrados. A previsão é de que sejam movimentados 540 pallets por mês, com atendimento a 26 clientes, localizados em 20 estados, de acordo com a empresa.
Para nós é um dia de muita importância pelo tamanho da Bayer no mundo. Temos uma posição geográfica importante, estamos no centro do Brasil, temos uma gestão fiscal sólida e incentivos para que possamos ter polos geradores de renda, receita e empregos. Nosso Estado está se modernizando, de forma organizada, e por isso temos atraído bons investidores, disse.

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Casagrande lembrou que, apesar dos desafios colocados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Espírito Santo vai dar continuidade às obras e investimentos já programados. Temos o Fundo Soberano, que está sendo capitalizado, mesmo nesse momento de dificuldade com a baixa do preço do petróleo. Manter o Estado organizado, ampliando as parcerias com o setor privado, mantendo os investimentos fundamentais, é a forma de continuarmos gerando oportunidade aos capixabas, acrescentou o governador.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, fez coro às palavras do governador. A chegada da Bayer ratifica a excelência do Estado, seja na logística, seja no comércio exterior, além do bom ambiente de negócios que mantemos aqui. Quero reforçar que a Sedes não acompanha as empresas somente durante a chegada. Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário durante todo o percurso no Estado, pontuou.
De acordo com a líder de projetos da Bayer no Espírito Santo, Patrícia Chan, a receptividade e cordialidade foram fundamentais para a escolha do Estado pela empresa. Desde o primeiro contato com a Secretaria de Desenvolvimento, tivemos um apoio fundamental para a nossa decisão. As cidades capixabas estão muito bem organizadas, e a nossa receptividade foi excelente, afirmou.
A empresa atua na produção de medicamentos, de itens para saúde e nutrição, além também de trabalhar no setor agrícola, com desenvolvimento de tecnologia para melhoramento produtivo.

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