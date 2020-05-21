ES quer manter equilíbrio fiscal para atrair investimentos

Renato Casagrande participou de reunião sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores Crédito: Helio Filho/Secom-ES

governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) , disse que o Estado terá de manter a qualidade nos gastos públicos medida necessária para a organização das contas e o equilíbrio fiscal  e defendeu ainda parcerias com o setor privado para a retomada de investimentos, buscando uma recuperação econômica após a pandemia do novo coronavírus

Questionado sobre o aumento de gastos nesse período de pandemia do novo coronavírus, o governador capixaba disse que as medidas econômicas devem passar a ser mais profundas nos próximos meses.

O gasto público não pode ser feito de forma desordenada, desorganizada. As medidas serão muito mais profundas e o déficit vai se acumular muito. E quem pode fazer déficit é o governo central. Eu não posso. Eu não posso lançar títulos, emitir papel moeda, eu tenho que me comprometer com aquilo que eu tenho. Por isso, a ajuda federal é fundamental, avaliou Casagrande.

Por conta desse déficit maior, afirmou, é que a qualidade dos gastos deve ser aumentada. Nós temos que ter qualidade nos gastos para retomar os investimentos. Uma maior parceria com o setor privado para os investimentos em infraestrutura é fundamental, destacou.

Mas podemos aproveitar esse momento para reduzir a burocracia da administração pública, para ampliar e aplicar tecnologia na veia da administração pública e preparar essas parcerias com o setor privado, acrescentou Casagrande sobre o período de convivência com a pandemia.