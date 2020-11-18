Porto de Vitória recebe navio com maior comprimento de sua história

O navio Domitricius C foi a maior embarcação já atracada nós 114 anos do Porto de Vitória

Mas embora a dragagem do canal tenha sido concluída há três anos, não solucionou todos os gargalos. Um grande volume de produtos que deveria sair de Vitória para o exterior ainda segue primeiro para embarque em outros Estados, o que atrasa o processo, encarece o frete, e potencializa prejuízos.