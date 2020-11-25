Plano de reação econômica do ES prevê R$ 32 bi em investimentos

Plano de retomada da economia do ES prevê investimentos em áreas como: infraestrutura, logística, saneamento, energia e indústria Crédito: Montagem AG/Carlos Alberto Silva e Pixabay

A coluna teve acesso a alguns dados do documento entre eles como estarão distribuídos os recursos dos projetos. Do volume total de investimentos, R$ 23 bilhões serão atraídos junto à iniciativa privada e os demais R$ 9 bilhões são previstos para serem realizados pelo poder público, tanto no âmbito estadual quanto no federal.

Todos os números e detalhes do plano serão anunciados pelo governador Renato Casagrande (PSB) em um evento que vai reunir integrantes da equipe de governo, lideranças empresariais e políticas, além de representantes da sociedade civil organizada. O anúncio é muito aguardado por diferentes setores produtivos do Estado.

Há uma expectativa de que o programa contribua para agilizar obras estruturantes, favorecendo o ganho de competitividade do Espírito Santo, e abra oportunidades de trabalho, o que será muito positivo dado que milhares de profissionais perderam seus empregos em decorrência da crise sanitária . Além disso, o plano deverá trazer uma série de medidas e linhas de crédito para socorrer empresas que vêm sofrendo com os efeitos da crise econômica intensificada pela pandemia do novo coronavírus.

Conforme apurado junto a fontes do governo e da iniciativa privada, a ideia é criar um ambiente favorável e com ações bem claras e definidas para que todos os atores envolvidos no processo de retomada foquem em objetivos comuns e ajudem o Espírito Santo a destravar agendas antigas, como na área de infraestrutura, e resolver gargalos que surgiram e/ou foram intensificados em virtude da Covid-19 . Dessa forma, avaliam as pessoas que participaram da construção do plano, o Estado ganhará fôlego, poderá ter um destaque maior entre os entes federativos e será capaz de colher melhores resultados na atividade econômica.

Na lista das ações que fazem parte do Plano Espírito Santo estão programas de estímulo ao desenvolvimento de projetos nas áreas de energias renováveis , incentivo à tecnologia e inovação, medidas para reduzir a burocracia, regulamentação do Fundo Soberano, além de obras em rodovias, ferrovia, portos, entre outros.

Estimular a economia e preparar o Estado para retomar o rumo do crescimento é o objetivo do plano. Mas há um foco que também deverá ser bastante frisado e trabalhado desde o momento em que o programa for anunciado: como combinar a retomada econômica com a existência da pandemia do novo coronavírus? Essa resposta, segundo fontes, será enfatizada pelos envolvidos no processo.