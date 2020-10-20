Governo do ES vai criar programa de estímulo a energias renováveis

Torres de geração de energia eólica no mar Crédito: Thomas G./Pixabay

governo do Espírito Santo vem trabalhando em um programa voltado para o setor energético. A ideia é estimular projetos de fontes de energias renováveis e atrair investidores interessados em injetar recursos na área.

A proposta está sendo capitaneada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) e deverá ser lançada ainda neste ano, conforme relevou uma fonte à coluna. O tema já começou a ser debatido nos bastidores do governo e junto à iniciativa privada, mas ainda não ganhou ares oficiais.

Tanto é que ao ser procurada a Sedes confirmou que estuda a possibilidade, mas não entrou em detalhes. “A Secretaria de Desenvolvimento ressalta que tem acompanhado de perto as demandas voltadas para a geração de energias renováveis no Estado do Espírito Santo. Desta forma, estuda a elaboração de um projeto que contemple o segmento.”

Uma pessoa que teve acesso aos planos do governo contou que no escopo do programa aparecem diferentes fontes de energia para serem fomentadas, como é o caso da solar, da eólica e da biomassa.

“A ideia é criar um ecossistema para aproveitar e estimular as oportunidades que virão pela frente. É um programa bem amplo que deve abarcar fabricantes de placas de energia solar, atrair fornecedores da área de eólica, enfim, aproximar empresas e o público interessados em fontes renováveis para que o Estado comece a formar conhecimento e a falar de energia de forma pragmática", observou uma fonte que pediu para não ser identificada.

Para absorver as novas diretrizes e projetos na área energética, a Sedes deve passar por algumas mudanças, como com a criação de uma gerência dedicada ao assunto. O modelo, entretanto, ainda está em fase de estruturação.

Instalação de painel solar: Governo do ES quer estimular projetos de energia limpa Crédito: Skeeze/Pixabay

A depender do formato e das condições do programa que o governador Renato Casagrande (PSB ) e sua equipe vão lançar, o Espírito Santo pode sair na frente de outros entes da federação na implantação de projetos de energia sustentável. Para se ter uma ideia, não existe no Brasil nenhum parque eólico offshore em operação. Há empreendimentos em análise, mas ainda longe de serem viabilizados. Criar uma condição favorável de estímulo ao setor pode acelerar investimentos como esse.

Outro contexto que faz com que o programa ganhe protagonismo é o fato de o mundo estar buscando novas formas de gerar energia, com o objetivo de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e a emissão de gases causadores do efeito estufa.

Ainda que o Espírito Santo tenha uma forte relação com a indústria do petróleo e do gás, olhar adiante e avançar com a transição energética pode representar ganhos econômicos, ambientais e sociais relevantes.

Com o ritmo menor de investimentos e de produção da Petrobras no Espírito Santo, o Estado precisa se preparar para não ficar órfão quando a companhia não estiver mais por aqui de forma robusta. Porque além de criar um vazio na receita com royalties e participações especiais, por exemplo, a redução do nível de atividade da petrolífera tende a impactar a cadeia de fornecedores, o desenvolvimento de tecnologia e a geração de emprego e renda.