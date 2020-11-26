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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.207 mortes e passa de 184 mil casos

No total, 184.801 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.207 morreram em decorrência da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 17:59

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:59

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Crédito: Freepik
Mais 21 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quinta-feira (26), elevando para 4.207 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 184.801 casos confirmados da doença, 1.946 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 27.185 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.844), Serra (23.607) e Cariacica (16.631). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.535 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.083.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 170.664.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e  618.251 mil testes já foram realizados no Estado.

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