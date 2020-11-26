AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pandemia da Covid

Seleção para cursos técnicos do Ifes terá sorteio e análise de histórico

Em informe divulgado nesta quinta-feira (26), a instituição explica que excepcionalmente este ano não haverá prova ou etapa presencial na seleção

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 13:03
Data: 18/09/2019 - ES - Vitória - Jadir Pela, reitor do Ifes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
 Reitor do Ifes, Jadir Pela, disse que mudanças na seleção foram devido à pandemia Crédito: Ricardo Medeiros
Devido à pandemia do novo coronavírus, a forma de ingresso nos cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) será por análise do histórico escolar dos candidatos e sorteio. Em informe divulgado nesta quinta-feira (26), a instituição explica que excepcionalmente este ano não haverá prova ou etapa presencial na seleção.
Passam a valer duas formas para o ingresso diferentes dependendo do tipo de curso. Para as vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio será feita a análise do histórico escolar dos candidatos. Já o sorteio será utilizado para as vagas dos cursos técnicos concomitantes, subsequentes e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).
Segundo o comunicado do Ifes, o sorteio foi a opção para os cursos mencionados devido aos diferentes requisitos para entrada em cursos concomitantes, por exemplo, e pela dificuldade de realizar uma análise de histórico escolar uniforme, considerando que entre os candidatos a essas vagas específicas pode haver pessoas que concluíram os ensinos fundamental ou médio há um tempo considerável, ou que utilizaram recursos de equivalência, como a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).
O reitor do Ifes, Jadir Pela, destaca que os caminhos adotados pelo instituto para o processo seletivo estão alinhados com a maioria das instituições da rede federal e que visam preservar a segurança e a saúde de todos diante das incertezas provocadas pela pandemia.

Veja Também

Contra aglomeração, Ifes não descarta usar sorteio na seleção para 2021

Ifes decide por não retomar aulas presenciais em 2020

Já temos conduzido, desde o início, nossas ações com o máximo de cautela, nos cercando de informações qualificadas. Precisamos tomar agora uma decisão considerando um cenário que continua sendo de muita insegurança, inclusive vendo um aumento no número de pessoas afetadas pela Covid, ressaltou.
De acordo com Pela, a instituição se preocupou em buscar as alternativas mais viáveis e efetivas, tanto do ponto de vista da saúde quanto do logístico e econômico.
Precisamos lembrar que esse processo seletivo envolve, tradicionalmente, cerca de 20 mil candidatos, fora os servidores envolvidos diretamente na aplicação de provas, aponta o reitor, acrescentando que já existem experiências na rede federal e em alguns cursos do próprio Ifes com essas modalidades de seleção.
Conta no comunicado, que os detalhes sobre o processo seletivo ainda estão sendo debatidos pela comissão organizadora, junto com as equipes de ensino da reitoria e dos campi. A previsão é de que os editais com todas as informações sejam divulgados em dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

UP oficializou quatro candidaturas para as Eleições 2026, no domingo (2).
Unidade Popular lança candidatos ao governo do ES e a deputados federais
Imagem projeção do Parque Linear de São Torquato
Obras para urbanizar a orla de São Torquato sem data para começar
Fumaceiro suspende aulas e causa risco em rodovia em Itapemirim
Cortina de fumaça suspende aulas e prejudica trânsito em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados