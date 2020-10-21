Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Contra aglomeração, Ifes não descarta usar sorteio na seleção para 2021

O Instituto Federal do Espírito Santo ainda não definiu a forma pela qual os estudantes serão selecionados para os cursos técnicos de nível médio e avalia método que não seja através de prova presencial. Edital deve sair ainda neste ano

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 20:12
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem 22 campi no Estado. Acima o de Vila Velha Crédito: Divulgação
Muitas pessoas se dedicam e estudam diariamente para conseguir uma das vagas do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). No entanto, a prova do processo seletivo deste ano pode ser substituída por um simples sorteio. A possibilidade é mais uma das consequências da pandemia do novo coronavírus  para evitar aglomeração em provas presenciais, já que uma das medidas de prevenção é manter o distanciamento social.
Já adiado para o primeiro trimestre de 2021, o processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio ainda não tem data e nem forma definida, mas a expectativa é que a publicação do edital aconteça até o final de dezembro, conforme cronograma informado pela própria instituição nesta quarta-feira (21).
Contra aglomeração, Ifes não descarta usar sorteio na seleção para 2021
Questionado por A Gazeta sobre o sorteio, o Ifes disse apenas que está "discutindo as possibilidades de formato que atendam melhor às condições excepcionais deste momento" e que analisa "as medidas necessárias para que o processo seletivo ocorra da forma mais adequada e segura possível".

MATO GROSSO ANUNCIOU PROCESSO POR SORTEIO

No último dia 7 de outubro, o Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) informou que o processo seletivo 2021/1 para os cursos técnicos integrados ao ensino médio e subsequentes acontecerá apenas por sorteio, para preservar a saúde de estudantes, candidatos, servidores e familiares.
Já para os cursos superiores, haverá duas formas de seleção. Para 70% das vagas será considerada a nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos anteriores (de 2015 a 2019). Enquanto as demais vagas (30% restantes) serão preenchidas por meio da análise do histórico escolar do ensino médio.

Veja Também

Ifes perde Galpões do IBC, mas ganha terreno no Centro de Vitória

Pandemia deve mudar currículo e modelo de aula, dizem especialistas

Após dois meses, ES volta a ter mais de mil casos de Covid-19 em 24h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados