Muitas pessoas se dedicam e estudam diariamente para conseguir uma das vagas do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). No entanto, a prova do processo seletivo deste ano pode ser substituída por um simples sorteio. A possibilidade é mais uma das consequências da pandemia do novo coronavírus para evitar aglomeração em provas presenciais, já que uma das medidas de prevenção é manter o distanciamento social.
Já adiado para o primeiro trimestre de 2021, o processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio ainda não tem data e nem forma definida, mas a expectativa é que a publicação do edital aconteça até o final de dezembro, conforme cronograma informado pela própria instituição nesta quarta-feira (21).
Contra aglomeração, Ifes não descarta usar sorteio na seleção para 2021
Questionado por A Gazeta sobre o sorteio, o Ifes disse apenas que está "discutindo as possibilidades de formato que atendam melhor às condições excepcionais deste momento" e que analisa "as medidas necessárias para que o processo seletivo ocorra da forma mais adequada e segura possível".
MATO GROSSO ANUNCIOU PROCESSO POR SORTEIO
No último dia 7 de outubro, o Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) informou que o processo seletivo 2021/1 para os cursos técnicos integrados ao ensino médio e subsequentes acontecerá apenas por sorteio, para preservar a saúde de estudantes, candidatos, servidores e familiares.
Já para os cursos superiores, haverá duas formas de seleção. Para 70% das vagas será considerada a nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos anteriores (de 2015 a 2019). Enquanto as demais vagas (30% restantes) serão preenchidas por meio da análise do histórico escolar do ensino médio.