Ifes perde Galpões do IBC, mas ganha terreno no Centro de Vitória

Terreno cedido para o Ifes. Imóvel, no passado, foi cogitado para a construção de um shopping no Centro de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

O momento da economia brasileira é de muita parcimônia financeira após os elevados gastos do Tesouro no combate à Covid-19. Nosso objetivo é maximizar a arrecadação com a venda deste imóvel para ajudar a recompor o caixa da União para 2021, destacou.

A SPU-ES, explica o superintendente, vem tendo êxito com as vendas dos imóveis da União. Em uma comparação com os demais estados brasileiros, nós já ocupamos a 3ª colocação em valores vendidos, com R$ 5,5 milhões. Ficamos atrás apenas de dois gigantes, como São Paulo (R$ 191 milhões) e Distrito Federal (R$ 21 milhões), ambos com uma quantidade e valores de imóveis substancialmente superiores a qualquer outro Estado, explica Furtado.

O reitor do Ifes, Jadir Pela, pleiteou o uso do galpões para instalar parte de suas unidades. O projeto absorvia todo o espaço dos galpões, mas a União chegou a avaliar apenas a cessão de metade do imóvel.

Terreno que foi cedido pela SPU ao Ifes no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

OUTRO IMÓVEL PARA O IFES

Segundo Márcio Furtado, em julho deste ano a SPU-ES aceitou o pedido de prorrogação de prazo do contrato de cessão para o Ifes, firmado em 2014, de um terreno de 3 mil m², localizado no Centro de Vitória, onde deverá ser construída a reitoria.

O terreno era alvo de disputas judiciais, incluindo uma com o município de Vitória. Esta última envolvendo possibilidades construtivas previstas no Plano Diretor Urbano (PDU). Com o êxito do litígio a favor do Ifes, recentemente transitado em julgado, esse terreno terá seu gabarito livre para abarcar além da reitoria, inúmeras outras atividades de sua escolha, assinalou o superintendente da SPU-ES.

A área cedida para o Ifes está localizada ao lado da Primeira Igreja Batista de Vitória. Chegou a ser cogitada, no final dos anos 1990, para a construção de um shopping. Um dos projetos que chegou a ser apresentado para o centro comercial previa uma construção que avançava sobre a Avenida Beira-mar, com os carros trafegando por baixo do shopping.

Por falta de pagamento das taxas devidas à SPU - já que o imóvel é formado por terreno e acrescido de marinha -, o chamado aforamento da área junto à União acabou caducando, ou seja, perdendo a validade. Com isto a propriedade acabou passando para a União, que a cedeu ao Ifes.

Imagens do projeto CentroShopping publicados em A Gazeta Crédito: A Gazeta

RESPOSTA DO IFES

Por nota, o Ifes informou que ainda aguarda retorno da União sobre o projeto apresentado à SPU que utiliza os espaços dos Galpões do IBC, em Jardim da Penha.