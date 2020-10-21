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Mudança nos projetos

Ifes perde Galpões do IBC, mas ganha terreno no Centro de Vitória

Projeto apresentado pelo Instituto para utilizar os galpões não foi aceito pela União, mas instituto de ensino conseguiu a locação de um outro imóvel, localizado no Centro de Vitória

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 06:01
Terreno onde seria construído um shopping que faria ligação com a beira mar. O terreno fica atrás da antiga loja Mesbla, no Centro
Terreno cedido para o Ifes. Imóvel, no passado, foi cogitado para a construção de um shopping no Centro de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
projeto do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de levar para os Galpões do IBC, em Jardim da Penha, algumas de suas unidades - educacionais e administrativas -, não foi aceito pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que optou por vender o imóvel. Mas em troca foi confirmada a cessão de um terreno no Centro de Vitória, com prorrogação do prazo do contrato.
Márcio Furtado, superintendente da SPU-ES, informou que os Galpões do IBC vão ser vendidos e a expectativa é de que o edital seja publicado em novembro. A decisão de não ceder parte do imóvel para o Ifes decorre, explicou, dos gastos federais com a pandemia do novo coronavírus. 
O momento da economia brasileira é de muita parcimônia financeira após os elevados gastos do Tesouro no combate à Covid-19. Nosso objetivo é maximizar a arrecadação com a venda deste imóvel para ajudar a recompor o caixa da União para 2021, destacou.
A SPU-ES, explica o superintendente, vem tendo êxito com as vendas dos imóveis da União. Em uma comparação com os demais estados brasileiros, nós já ocupamos a 3ª colocação em valores vendidos, com R$ 5,5 milhões. Ficamos atrás apenas de dois gigantes, como São Paulo (R$ 191 milhões) e Distrito Federal (R$ 21 milhões), ambos com uma quantidade e valores de imóveis substancialmente superiores a qualquer outro Estado, explica Furtado.
O reitor do Ifes, Jadir Pela, pleiteou o uso do galpões para instalar parte de suas unidades. O projeto absorvia todo o espaço dos galpões, mas a União chegou a avaliar apenas a cessão de metade do imóvel.
Terreno onde seria construído um shopping que faria ligação com a beira mar. O terreno fica atrás da antiga loja Mesbla, no Centro
Terreno que foi cedido pela SPU ao Ifes no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

OUTRO IMÓVEL PARA O IFES

Segundo Márcio Furtado, em julho deste ano a SPU-ES aceitou o pedido de prorrogação de prazo do contrato de cessão para o Ifes, firmado em 2014, de um terreno de 3 mil m², localizado no Centro de Vitória, onde deverá ser construída a reitoria.
O terreno era alvo de disputas judiciais, incluindo uma com o município de Vitória. Esta última envolvendo possibilidades construtivas previstas no Plano Diretor Urbano (PDU). Com o êxito do litígio a favor do Ifes, recentemente transitado em julgado, esse terreno terá seu gabarito livre para abarcar além da reitoria, inúmeras outras atividades de sua escolha, assinalou o superintendente da SPU-ES.
A área cedida para o Ifes está localizada ao lado da Primeira Igreja Batista de Vitória. Chegou a ser cogitada, no final dos anos 1990, para a construção de um shopping. Um dos projetos que chegou a ser apresentado para o centro comercial previa uma construção que avançava sobre a Avenida Beira-mar, com os carros trafegando por baixo do shopping.
Por falta de pagamento das taxas devidas à SPU - já que o imóvel é formado por terreno e acrescido de marinha -, o chamado aforamento da área junto à União acabou caducando, ou seja, perdendo a validade. Com isto a propriedade acabou passando para a União, que a cedeu ao Ifes.
Imagens do CentroShopping, no Centro de Vitória
Imagens do projeto CentroShopping publicados em A Gazeta Crédito: A Gazeta

RESPOSTA DO IFES

Por nota, o Ifes informou que ainda aguarda retorno da União sobre o projeto apresentado à SPU que utiliza os espaços dos Galpões do IBC, em Jardim da Penha.
Além disso, informa que não pode se manifestar ainda sobre o imóvel localizado no Centro de Vitória por não ter informações atualizadas sobre o processo.

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