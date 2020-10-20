Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha, Vitória, vistos do alto Crédito: Vitor Jubini

A União decidiu manter o leilão dos Galpões do IBC, localizados em Jardim da Penha, Vitória. A expectativa é de que o edital de venda dos 33 mil m², por lance mínimo de R$ 35 milhões, seja publicado no mês de novembro. O espaço havia sido pleiteado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), mas a ele foi cedido um outro imóvel, na Capital.

Your browser does not support the audio element. União mantém leilão e Galpões do IBC serão vendidos em novembro

Segundo Márcio Furtado, superintendente da SPU-ES, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que administra o local, já informou na última quarta-feira que deu início a desocupação do espaço.

A decisão de vender o espaço em sua totalidade, sem ceder parte do imóvel para o Ifes, decorre dos gastos federais com a pandemia do novo coronavírus . O momento da economia brasileira é de muita parcimônia financeira após os elevados gastos do Tesouro no combate ao Covid-19. Nosso objetivo é maximizar a arrecadação com a venda deste imóvel para ajudar a recompor o caixa da União para 2021, destacou Furtado.

A SPU-ES, explica o superintendente, vem tendo êxito com as vendas dos imóveis da União. Em uma comparação com os demais Estados brasileiros, nós já ocupamos a 3ª colocação em valores vendidos, com R$ 5,5 milhões. Ficamos atrás apenas de dois gigantes, como São Paulo (R$ 191 milhões) e Distrito Federal (R$ 21 milhões), ambos com uma quantidade e valores de imóveis substancialmente superiores a qualquer outro Estado, explica Furtado.

NEGOCIAÇÕES APÓS ANÚNCIO DE VENDA

Galpões do IBC ocupam área de 33 mil metros quadrados, em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini

Após dois meses de análises, a decisão final foi pela venda do imóvel de 33 mil m², por lance mínimo de R$ 35 milhões, com edital a ser publicado em novembro. Os gastos com o controle da pandemia do novo coronavírus foi o motivador.

ATIVIDADES DA CONAB VÃO PARA O INTERIOR

De acordo com Kerley Mesquita de Souza, superintendente regional interino, desde o início do mês os galpões já não recebem produtos, como milho, vindo de outros Estados. Também foram suspensas as comercializações que atendiam a cerca de 500 produtores da região da Grande Vitória e entorno. Começamos a encerrar as atividades em outubro. Não recebemos e nem expedimos mais produtos, relatou.

A segunda etapa agora é viabilizar a transferência do maquinário existente no local para as unidades do interior. Ele estima que o trabalho deverá ser concluído até o final do ano, uma vez que depende ainda da contratação de transportadora. Temos os equipamentos, como correias, paletes, dentre outras máquinas que vamos deslocar para as unidades de Cachoeiro e Colatina, acrescenta.

Os 28 servidores que atuam no local também deverão ter o mesmo destino, seguindo para o interior ou para atuar na sede da empresa, em Vitória.

Em relação ao atendimento dos cerca de 500 pequenos produtores, Kerley os orienta a procurar ajuda das prefeituras de suas cidades. Ele observa que muitas administrações municipais compraram caminhões com os recursos do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que podem agora auxiliar no transporte dos produtos.

Produtores de várias cidades já lançam mão deste recurso, como é o caso de Boa Esperança e Vila Pavão, que compram na unidade de Colatina, a uma distância de 150 quilômetros. Eles usam o caminhão das prefeituras. Alguns pagam um valor para cobrir uma parte do frete. Outros podem se unir para pagar uma carga de um caminhão, temos exemplos como este em outras cidades, observa Kerley.