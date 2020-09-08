Galpões do IBC: leilão é necessário e beneficiará bairro Jardim da Penha

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha, estão na mira do governo para serem leiloados Crédito: Vitor Jubini

Previsto para novembro deste ano, o leilão dos galpões do IBC está mobilizando muitos interesses. Principalmente por se tratar de uma área de 33 mil metros quadrados num bairro já inteiramente construído. Uma raridade.

Todavia, a despeito da legitimidade dos interesses que emergiram em razão do leilão, é preciso que seja bem esclarecido o objetivo da venda deste imóvel. O leilão faz parte de um programa de âmbito nacional com o objetivo de levantar recursos extras para o caixa da União, abruptamente impactado pelos gastos provocados pela pandemia; compreende a venda de 3.830 imóveis não utilizados pelos órgãos governamentais.

São muitas e relevantes razões que fizeram o governo federal dar celeridade à venda deste e de outros imóveis da União: (1) O Brasil está mergulhado na maior crise econômica da sua história; (2) Está enfrentando uma pandemia que provocou um grande estrago nas atividades econômicas e causou um rombo de cerca de R$ 800 bilhões nas contas públicas; (3) O desemprego atingiu 13 milhões de pessoas e milhares de trabalhadores informais perderam o sustento da família; (4) O governo foi obrigado a conceder auxilio emergencial para atenuar o drama de 65 milhões de brasileiros em situação de grande dificuldade; (5) Será preciso um grande esforço governamental para retomada da economia e do emprego. Enfim, o país vive um quadro de dificuldades jamais visto nos últimos 100 anos.

Ademais, já passou da hora da retirada daqueles imensos e horrorosos galpões que tanto prejudicam o visual do bairro Jardim da Penha – predominantemente residencial.

Além disso, um projeto para o local terá sua aprovação subordinada às diretrizes construtivas estabelecidas pelo PDU, muito restritivas naquele bairro; e, no caso do provável parcelamento da gleba, haverá, em contrapartida, um percentual de área a ser destinada ao uso público. Haverá, ainda, melhoria do sistema viário do local, uma vez que há duas ruas projetadas no interior do terreno. Na realidade, importantes benefícios para o bairro.