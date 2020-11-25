Plano de vacinação contra Covid será divulgado, diz governador do Piauí

Avanços na vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

O líder do consórcio do Nordeste, o governador Wellington Dias (PT-PI), afirma que serão definidos nessa etapa os preparativos para a vacinação, como as regras de distribuição do medicamento e de armazenagem, além do treinamento das equipes.

Está prevista a organização do número de pontos de vacinação, e se ela será feita por agendamento e para quais grupos prioritariamente.

O governo havia sinalizado aos governadores que estaria pronto para fazer o anúncio na segunda, o que foi confirmado nesta quarta (25).

Segundo Dias, a estratégia definida é trabalhar com múltiplas vacinas, "começando pela primeira autorizada pela Anvisa".