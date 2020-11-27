Boulos recebe diagnóstico de Covid-19 e inicia isolamento

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), durante coletiva de imprensa sobre o resultado que o colocado no segundo turno ao lado do atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB) Crédito: Danilo Verpa/Folhapress

A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) informou nesta sexta-feira (27) que deu positivo o exame para Covid-19 que ele fez nesta semana. A equipe do candidato a prefeito de São Paulo disse que ele está sem sintomas e já iniciou um período de isolamento.

O debate da TV Globo entre ele e o candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), está marcado para a noite desta sexta. Segundo a assessoria de Boulos, a campanha do PSOL vai propor a emissora que o confronto seja feito de maneira virtual. A emissora ainda não se manifestou.

Boulos decidiu fazer o teste para a doença depois que a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), sua aliada, teve diagnóstico positivo. Ela participou de um evento com o candidato na sexta-feira passada (20), em São Paulo.

"No encontro, Boulos e Sâmia seguiram todas as medidas sanitárias recomendadas, como uso de máscaras e álcool em gel", afirmou a assessoria.

Depois da confirmação da contaminação da deputada, Boulos decidiu suspender a agenda de atos de rua da campanha no segundo turno. Ele manteve nos últimos dias apenas encontros menores e deu preferência a locais abertos.

"Diante do resultado positivo, Guilherme Boulos irá cumprir o protocolo de quarentena pelo período necessário. Toda a equipe que trabalha na campanha e que tem contato próximo com o candidato será testado a partir de agora", informou a campanha.

Na nota, o candidato disse ainda que reforça sua preocupação sobre "os indícios de uma segunda onda da pandemia "até aqui negligenciada pelos governos estadual e municipal, responsáveis pela aplicação das medidas".