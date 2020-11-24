Covas cai para 55% e Boulos sobe a 45% no 2º turno, aponta Datafolha

Prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam segundo turno em São Paulo Crédito: Marcelo Justo e Danilo Verpa/Folhapress

Candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) continua na frente na disputa pela Prefeitura de São Paulo , mas viu sua vantagem para Guilherme Boulos (PSOL) diminuir. Segundo pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta terça-feira (24), o tucano tem 55% dos votos válidos, contra 45% do candidato do PSOL.

Os números indicam um crescimento de Boulos na reta final do 2º turno.

Em comparação com a última pesquisa realizada pelo mesmo instituto, Boulos saltou de 42% para 45%, enquanto Covas caiu de 58% para 55%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 9% declararam que votarão em branco ou nulo, enquanto 3% se disseram indecisos.

O Datafolha entrevistou 1.206 mil eleitores na segunda-feira, 23.