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Eleições em São Paulo

Covas cai para 55% e Boulos sobe a 45% no 2º turno, aponta Datafolha

Ainda de acordo com a pesquisa, 9% declararam que votarão em branco ou nulo, enquanto 3% se disseram indecisos

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 10:20
Prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam segundo turno em São Paulo
Prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam segundo turno em São Paulo Crédito: Marcelo Justo e Danilo Verpa/Folhapress
Candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) continua na frente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas viu sua vantagem para Guilherme Boulos (PSOL) diminuir. Segundo pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta terça-feira (24), o tucano tem 55% dos votos válidos, contra 45% do candidato do PSOL.
Os números indicam um crescimento de Boulos na reta final do 2º turno.
Em comparação com a última pesquisa realizada pelo mesmo instituto, Boulos saltou de 42% para 45%, enquanto Covas caiu de 58% para 55%.
Ainda de acordo com a pesquisa, 9% declararam que votarão em branco ou nulo, enquanto 3% se disseram indecisos.
O Datafolha entrevistou 1.206 mil eleitores na segunda-feira, 23.
O levantamento tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou menos e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número SP-0985/2020.

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