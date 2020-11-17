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Eleição em São Paulo

Esquerda tende a abraçar Boulos, e Covas pode ter apoios envergonhados

O que se desenha, por ora, é um cenário em que políticos de esquerda e centro-esquerda abracem Boulos e pelo enfrentamento ao governador João Doria (PSDB), aliado de Covas

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:59
Guilherme Boulos (PSOL) durante coletiva de imprensa no Morro da Lua, na zona sul da capital paulista
Guilherme Boulos (PSOL) durante coletiva de imprensa no Morro da Lua, na zona sul da capital paulista Crédito: Lalo de Almeida/Folhapress
A busca por apoio de derrotados para o segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo aponta para uma adesão explícita da esquerda à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL), enquanto a de Bruno Covas (PSDB) pode ser a destinatária de endossos envergonhados ou pragmáticos da direita.
Conversas que começaram a se desenrolar na noite do primeiro turno, no domingo (15), mas só devem ter um desfecho ao longo da semana serão decisivas para as campanhas.
O que se desenha, por ora, é um cenário em que políticos de esquerda e centro-esquerda abracem Boulos e pelo enfrentamento ao governador João Doria (PSDB), aliado de Covas.
O PT já designou seu candidato derrotado, Jilmar Tatto (que teve 8,7%), como coordenador da participação petista na campanha de Boulos. Ainda na noite de domingo, Tatto e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) declararam apoio ao candidato do PSOL.
O ex-presidente Lula (PT) telefonou para o candidato no domingo e se colocou à disposição para ajudar na campanha como Boulos achar necessário. A ligação entre Boulos, Lula e o PT já é explorada pelos tucanos como ponto negativo.

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Nesta terça (17), Tatto se reúne com a equipe do PSOL para acertar detalhes da estratégia no segundo turno, ancorada nos acenos à periferia. Tatto quer manter uma campanha intensa de rua nos bairros mais afastados, como vinha fazendo.
"Vamos entrar de cabeça na campanha para Boulos ganhar. Vamos juntar todos os setores democráticos e populares. "Derrotamos Bolsonaro no primeiro e vamos derrotar Doria no segundo turno", disse Tatto à reportagem.
Questionado a respeito de uma discussão sobre espaços do PT em um eventual governo Boulos, Tatto afirmou que esse aspecto não está colocado. "Me recuso a falar sobre isso. O PT faz campanha para Boulos de modo incondicional."
Além do PT, Boulos quer buscar o PSB de Márcio França, o PDT do vice de França, Antonio Neto, e o PC do B de Orlando Silva.
No caso do candidato à reeleição, ainda há dúvidas sobre a adesão de adversários que se contrapuseram a ele nos últimos meses, como Celso Russomanno (Republicanos, que terminou com 10,5%), Andrea Maratazzo (PSD, 1,6%) e Joice Hasselmann (PSL, com 1,8%).

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Como os candidatos atuam no campo da direita, porém, os únicos caminhos possíveis são a neutralidade ou o apoio a Covas. Apesar dos ataques de Russomanno a "Bruno-Doria", a segunda opção é a tendência do Republicanos, que integra a base do governo Doria e fazia parte da gestão Covas até agosto.
Segundo tucanos, as conversas estão em andamento. Nesta segunda (16), o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que é ligada ao partido, foi questionado por um seguidor em rede social sobre em quem votar e respondeu: "Jamais votarei na esquerda, portanto estamos com Covas".
Em entrevista ao UOL nesta segunda, Covas afirmou que dialoga com o Republicanos e que vai buscar apoio de França.
Mesmo enfrentando um candidato de esquerda, o prefeito quer evitar uma virada à direita e uma associação com o bolsonarismo, até porque o presidente Jair Bolsonaro, por meio de seu candidato Russomanno, saiu derrotado. Mas os tucanos mantêm o discurso de que não recusarão voto.
A situação na direita, porém, ainda é nebulosa. Matarazzo e Joice não tomaram decisões.

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"Estou amadurecendo a ideia. Fazendo a conta da tragédia. Por enquanto não [vou declarar apoio]", disse à reportagem a candidata do PSL, que era próxima de Doria e dos tucanos, mas acabou minando pontes pelas críticas que dirigiu a eles na campanha.
Arthur do Val (Patriota), que teve 9,8% dos votos, não deve declarar apoio a nenhum dos dois. Seu partido, com três vagas na Câmara, fará oposição seja quem for o vencedor.
O eventual apoio ao prefeito por candidatos de direita, no entanto, passa por uma mudança de discurso dos então adversários que o criticavam --um apoio "útil" para evitar o avanço da esquerda. As conversas são guiadas ainda por interesses de ambos os lados, de fazer parte da composição do governo.
Em relação a Boulos, o cenário é mais claro. Como PT e PSOL não estão em trincheiras diferentes e tampouco trocaram ataques, a adesão veio sem dificuldades.
No PT, a vitória de Boulos tem sido lida como uma vitória da esquerda. "É o que eu falo. Boulos é como um irmão mais novo, jamais eu o atacaria. Estamos no mesmo campo e no mesmo lado", disse Tatto.

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A campanha do petista demonstrou irritação no domingo com a fala de Lula que responsabilizou Tatto pelo fato de o PT não desistir da candidatura para apoiar Boulos.
"Lula é como pai pra mim, não tem discordância nenhuma. Lula estava preocupado que não fosse nenhum dos dois [Tatto ou Boulos] no segundo turno. Era uma preocupação de colocar a esquerda no segundo turno", disse Tatto.
Por ora, não está claro se a participação de Lula na campanha de Boulos envolveria a aparição em propagandas e atos públicos.
O assunto é tratado com cautela no PSOL porque pode tanto beneficiar o postulante quanto dar munição à campanha rival, que estabeleceu a estratégia de associar Boulos aos problemas do PT.
A decisão sobre o apoio de França deve sair nesta terça, depois de uma reunião com dirigentes dos partidos que compuseram sua coligação.

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Entre os representantes do PDT, a possibilidade que conta com mais apoio é a de adesão total ao projeto do PSOL. Candidatos a vereador da legenda derrotados no domingo já fazem campanha em prol do candidato nas redes sociais.
Logo após a confirmação de sua ida ao segundo turno, o candidato do PSOL conversou com Orlando Silva. O deputado federal disse nesta segunda-feira que só anunciaria o apoio com o aval de seu partido, o PC do B. A tendência, no entanto, é de adesão."?
Boulos recebeu, nesta segunda, até o que foi lido como sinalização da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL), que apoiou Matarazzo no primeiro turno. A parlamentar de direita questionou Boulos, pelo Twitter, se ele se comprometia a governar os quatro anos de mandato.
"Sim, Janaina", ele respondeu. "Não sou da turma do PSDB, que usa São Paulo como trampolim para projetos pessoais. Governar a cidade em que eu nasci e vivo será a maior honra da minha vida. Sendo eleito, governarei os 4 anos."
A deputada, então, convidou o candidato para um diálogo ou até uma live para entender suas propostas. Questionada pela reportagem, Janaina afirmou que "não descarta nada" em relação a apoiar algum postulante.
"Só quero mesmo detalhar as propostas. É preciso explicar como os projetos serão implementados. Não acho que o meu papel seja apoiar A ou B, mas ajudar a discutir propostas para a cidade", disse ela.

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