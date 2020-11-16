  • Início
  • Brasil
  • Oito deputados se mantêm na disputa pelo segundo turno nas eleições municipais
Eleições 2020

Oito deputados se mantêm na disputa pelo segundo turno nas eleições municipais

O único eleito foi o deputado Juninho do Pneu (DEM-RJ), eleito como vice-prefeito na chapa de Rogério Lisboa (PP-RJ), em Nova Iguaçu (RJ)
Redação de A Gazeta

16 nov 2020 às 08:43

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 08:43

Oito deputados vão seguir na corrida no segundo turno Crédito: Carlos Alberto Silva
Dos 68 deputados concorrendo às prefeituras neste ano, poucos tiveram êxito. Oito vão seguir na corrida no segundo turno. O único eleito foi o deputado Juninho do Pneu (DEM-RJ), eleito como vice-prefeito na chapa de Rogério Lisboa (PP-RJ), em Nova Iguaçu (RJ).
No Recife, os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) vão rivalizar o segundo turno na capital de Pernambuco. O deputado Edmilson Rodrigo (PSOL) está no segundo turno em Belém (PA). Em Boa Vista (RR), Ottaci Nascimento (Solidariedade) também segue na disputa.
Ainda nas capitais, foram para o segundo turno os deputados JHC (PSB), em Maceió (AL), e Eduardo Braide (Podemos), em São Luís (MA).
Darci de Matos (PSD-SC) foi para o segundo turno em Joinville e Margarida Salomão (PT-MG), em Juiz de Fora.

