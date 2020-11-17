  • Início
  • Brasil
  • PT de São Paulo declara apoio a Boulos no segundo turno
Eleições municipais

PT de São Paulo declara apoio a Boulos no segundo turno

Apesar do apoio oficial do PT à candidatura de Boulos, é esperado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha um papel coadjuvante na campanha do PSOL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:18

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:18

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), durante coletiva de imprensa sobre o resultado que o colocado no segundo turno ao lado do atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB)
O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), durante coletiva de imprensa sobre o resultado que o colocado no segundo turno ao lado do atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB) Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
PT oficializou o apoio ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos, nas eleições municipais em São Paulo. Em nota divulgada na noite desta segunda-feira (16), o presidente do diretório do partido na capital, Laércio Ribeiro, afirmou ser necessário derrotar o "projeto neoliberal" representado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), pelo governador João Doria (PSDB) e pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O apoio da sigla do candidato derrotado Jilmar Tatto já era esperado. No domingo (15), o ex-secretário municipal de Transportes parabenizou o candidato do PSOL pelo Twitter e falou em "somar" forças no segundo turno. "Acabei de ligar para Guilherme Boulos, a quem tenho como um irmão mais novo. Desejei sorte e disse que ele pode contar comigo e com a nossa valente militância para virar o jogo em São Paulo."
Durante toda a campanha, Tatto evitou atacar o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que também recebeu apoio do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) após o anúncio do resultado das eleições. "Progressistas, ninguém arreda o pé de São Paulo até a vitória de Guilherme Boulos e a derrota dos tucanos. Vamos à luta", disse Haddad.
Apesar do apoio oficial do PT à candidatura de Boulos, é esperado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha um papel coadjuvante na campanha do PSOL. A estratégia busca evitar que Covas use o discurso do antipetismo contra Boulos.

Veja Também

Covas e Boulos trocam ataques sobre experiência e priorizam cidade em debate

Em coletiva, Doria reitera confiança em Covas e critica Boulos

Russomanno parabeniza Covas e Boulos e diz que foi "leal" a Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

