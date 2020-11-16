Em coletiva, Doria reitera confiança em Covas e critica Boulos

No domingo, Doria já havia cumprimentado o prefeito no Twitter e mostrado convicção de vitória em segundo turno.

Em live do Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em 5 de novembro, o governador negou que seja padrinho político do prefeito, que era seu vice na gestão municipal. "Esse tempo do PSDB acabou", disse, à época, sobre padrinhos políticos no partido.