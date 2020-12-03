O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou nesta quinta-feira (3) que todos os brasileiros precisam ser vacinados contra a Covid-19 ao mesmo tempo e que caberá ao governo federal fazer um amplo plano nacional de imunização para salvar vidas e recuperar a economia. A declaração foi feita durante o lançamento do Anuário Espírito Santo 2020, que aconteceu dentro do Vitória Summit, evento realizado pela Rede Gazeta.
"O governo federal precisa sinalizar clareza para um plano nacional de imunização. Ele ajudará a salvar vidas e a recompor a economia do país. Quanto mais rápido que conseguirmos aplicar o plano nacional de imunização, mais rápido retomamos a economia", enfatizou Casagrande.
Todos no Brasil têm que ser vacinados ao mesmo tempo, diz Casagrande
O governador lembrou que o Estado de São Paulo já se preparara para iniciar a vacinação no início de 2021 e cobrou que isso aconteça em todo o país. "Se vai vacinar, tem que vacinar em todo lugar, ainda que sejam só os grupos de risco. Todos no Brasil têm que ser vacinados ao mesmo tempo".
Casagrande destacou ainda que a convivência com a pandemia é um dos pontos chave para o Espírito Santo passar por essa crise. Desde março, segundo Casagrande, o Estado está aprendendo a conviver com a pandemia. "Nosso primeiro plano foi achatar a curva de casos, reduzindo as atividades econômicas e sociais", diz.
"Temos que reconhecer que a decisão do governo é uma opção entre uma decisão ruim e uma menos ruim. Sei que muitas decisões que tomamos somos apoiados por um grupo de pessoas e atacado por outro. Se tomamos outra decisão, desagradamos o grupo anterior e somos apoiados por quem nos atacava. Por isso, precisamos nos basear em questões científicas, senão ficamos zigue-zagueando e para fazer o que esses grupos querem e acabarmos desmoralizando as ações do governo"
Sobre as cobranças por mais fiscalização de aglomerações, Casagrande comentou que elas não deveriam ser necessárias, dada a gravidade da situação. Para ele, as pessoas deveriam ter consciência de sua responsabilidade.
"A fiscalização aperta e funciona. Mas não temos condições de fiscalizar todo mundo. É um absurdo você ter que pôr fiscalização para acabar com um baile clandestino em que as pessoas deveriam ter a empatia com o restante da população que sofre com o coronavírus".
Vitória Summit: Renato Casagrande, Bruno Funchal e Beatriz Seixas no Painel Anuário
Casagrande também lembrou que o Estado conquistou os títulos nacionais de melhor gestão da pandemia e de melhor gestão das compras emergenciais. "Conquistamos a gestão mais transparente nas compras e nos dados da pandemia. Não tivemos problema na compra de equipamentos, como respiradores".
"Estamos debatendo com a sociedade, sem deixar de dar as notícias boas ou ruins. Qualquer que seja a notícia, eu tenho falado porque esse é o papel de um líder. Esse é o caminho, a questão da vacina e a convivência com a pandemia. Estamos recuperando. Queremos manter o nível de responsabilidade dos capixabas para seguir em frente", avaliou.
O governador ainda frisou que o Estado tem todas as condições para, tendo a vacina, se recuperar primeiro do que muitos Estados. "Quais são as condições? São as que foram colocadas pelos economistas hoje e ontem e pelo vice-presidente. E qual o diferencial? Temos estabilidade política, diálogo. E essa estabilidade é fundamental. O que pedimos ao governo federal e ao Congresso é estabilidade", apontou.