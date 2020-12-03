O governador Renato Casagrande durante lançamento do Anuário 2020, no Vitória Summit Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória Summit, evento realizado pela Rede Gazeta. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , afirmou nesta quinta-feira (3) que todos os brasileiros precisam ser vacinados contra a Covid-19 ao mesmo tempo e que caberá ao governo federal fazer um amplo plano nacional de imunização para salvar vidas e recuperar a economia. A declaração foi feita durante o lançamento do Anuário Espírito Santo 2020 , que aconteceu dentro do, evento realizado pela Rede Gazeta.

"O governo federal precisa sinalizar clareza para um plano nacional de imunização. Ele ajudará a salvar vidas e a recompor a economia do país. Quanto mais rápido que conseguirmos aplicar o plano nacional de imunização, mais rápido retomamos a economia", enfatizou Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Todos no Brasil têm que ser vacinados ao mesmo tempo, diz Casagrande

O governador lembrou que o Estado de São Paulo já se preparara para iniciar a vacinação no início de 2021 e cobrou que isso aconteça em todo o país. "Se vai vacinar, tem que vacinar em todo lugar, ainda que sejam só os grupos de risco. Todos no Brasil têm que ser vacinados ao mesmo tempo".

Casagrande destacou ainda que a convivência com a pandemia é um dos pontos chave para o Espírito Santo passar por essa crise. Desde março, segundo Casagrande, o Estado está aprendendo a conviver com a pandemia. "Nosso primeiro plano foi achatar a curva de casos, reduzindo as atividades econômicas e sociais", diz.

"Temos que reconhecer que a decisão do governo é uma opção entre uma decisão ruim e uma menos ruim. Sei que muitas decisões que tomamos somos apoiados por um grupo de pessoas e atacado por outro. Se tomamos outra decisão, desagradamos o grupo anterior e somos apoiados por quem nos atacava. Por isso, precisamos nos basear em questões científicas, senão ficamos zigue-zagueando e para fazer o que esses grupos querem e acabarmos desmoralizando as ações do governo" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Sobre as cobranças por mais fiscalização de aglomerações, Casagrande comentou que elas não deveriam ser necessárias, dada a gravidade da situação. Para ele, as pessoas deveriam ter consciência de sua responsabilidade.

"A fiscalização aperta e funciona. Mas não temos condições de fiscalizar todo mundo. É um absurdo você ter que pôr fiscalização para acabar com um baile clandestino em que as pessoas deveriam ter a empatia com o restante da população que sofre com o coronavírus".

Vitória Summit: Renato Casagrande, Bruno Funchal e Beatriz Seixas no Painel Anuário

Casagrande também lembrou que o Estado conquistou os títulos nacionais de melhor gestão da pandemia e de melhor gestão das compras emergenciais. "Conquistamos a gestão mais transparente nas compras e nos dados da pandemia. Não tivemos problema na compra de equipamentos, como respiradores".

"Estamos debatendo com a sociedade, sem deixar de dar as notícias boas ou ruins. Qualquer que seja a notícia, eu tenho falado porque esse é o papel de um líder. Esse é o caminho, a questão da vacina e a convivência com a pandemia. Estamos recuperando. Queremos manter o nível de responsabilidade dos capixabas para seguir em frente", avaliou.