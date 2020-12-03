Mourão diz ter as soluções para o país, mas não tem o poder

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, participou do evento Vitória Summit, promovido pela Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Propôs mudanças em áreas que há anos são esperadas pelo país, como a reforma tributária . Tocou em pontos impopulares, a exemplo da necessidade de rever a estabilidade e os privilégios do serviço público. Lembrou que, se não houver ajuste das contas públicas, em breve, o país vai começar a atrasar salários e perderá, de vez, a confiança do investidor.

Citou que as privatizações precisam andar, caso contrário, as empresas públicas vão continuar “sugando os recursos do Tesouro Nacional”. Enfatizou que o mundo não tolera mais o desperdício de recursos naturais e que a sustentabilidade está no cerne da questão ambiental. Enfim, listou um emaranhado de problemas e outros tantos caminhos para sair deles.

Apesar do quadro traçado por Mourão ser fiel à realidade do país, seu discurso mostra-se descolado com o que o governo federal de fato entrega à sociedade.

Insistimos em não combater privilégios. Ao invés da busca pela redução das desigualdades entre servidores e trabalhadores da iniciativa privada, vimos o presidente privilegiar, como aconteceu na Reforma da Previdência, uma categoria que ele sempre fez questão de dar as mãos: a dos militares.

Ou seja, tudo o que foi colocado por Mourão em sua apresentação, na prática, não passa de um discurso. O vice-presidente de fato sugere soluções pertinentes e urgentes para o país. Seu senso de responsabilidade é inegável, mas o militar não tem o poder. Ainda que faça parte do alto-escalão, não é ele quem bate o martelo final. O presidente Bolsonaro, este sim, é quem dita as regras. Uma pena elas não serem as mesmas da cartilha do seu vice.

A impressão passada por Mourão ao longo da sua fala no evento foi a de que ele não fazia parte do comando do país. Era como se estivéssemos ouvindo economistas e analistas que, por mais que possam diagnosticar os problemas políticos e econômicos do Brasil, nada podem fazer para mudá-los.

Mesmo assim, Hamilton Mourão deixou recados. Um deles é que se as dificuldades que o país têm hoje não forem enfrentadas em 2021, em 2022 isso ficará muito mais difícil de ser resolvido por conta das eleições presidenciais. Para ele, "2021 é o ano para fazer isso tudo", do contrário, o ambiente político eleitoral vai atropelar as reformas e outras ações que precisam ser tomadas.

"Isso é um processo e processos começam com mudanças na legislação, com reformas. Se não fizermos isso, se o presidente for reeleito, ele terá uma bomba maior para administrar, e, se não for, vamos passar o abacaxi para quem nos substituir" Hamilton Mourão - Vice-presidente da República