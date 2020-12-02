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Renata Rasseli

FOTOS: confira quem prestigiou a abertura do Vitória Summit da Gazeta

O vice-presidente Hamilton Mourão falou para empresários e políticos na abertura do evento, que discute os cenários pós-pandemia, em Vitória

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 19:29

Públicado em 

02 dez 2020 às 19:29
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vitória Summit 2020: Café LIndenberg presenteou o vice-presidente com pios artesanais do ES
O diretor-geral da Rede Gazeta, Café LIndenberg,  presenteou o vice-presidente Mourão,  com uma caixa de pios artesanais produzidos no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Como será o mundo pós-pandemia? A proximidade de um novo ano e a expectativa por uma vacina nos obrigam a olhar para o futuro. Com esse objetivo, a Rede Gazeta realiza o Vitória Summit 2020, até sexta-feira (04), em formato híbrido, com debates presenciais e online. 
O evento, que reúne as principais autoridades políticas e empresariais do Espírito Santo, foi aberto na tarde desta quarta-feira com um painel sobre  rumos da política e da economia no pós-pandemia, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Antes de sua palestra no Hotel Ilha do Boi, onde acontece o evento, o vice almoçou com o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta. De lá, seguiram juntos para o evento, onde o governador também saudou os convidados da Rede Gazeta.
Em sua saudação, o governador brincou com o vice-presidente, que é torcedor do Flamengo. "Como o Mourão não veio com a máscara do Flamengo, eu também não vesti a minha do Botafogo", disse Casagrande, que torce pelo Fogão. 
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, discursa durante o Vitória Summit, organizado pela Rede Gazeta
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, discursa durante o Vitória Summit, organizado pela Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto
Escoltado por uma segurança rígida, Mourão foi presenteado na saída do hotel, em Vitória, com uma caixa de pios artesanais produzidos no Espírito Santo, pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg. 
“O Vitória Summit é uma oportunidade de reunirmos uma plateia qualificada e com capacidade de discutir novas práticas e soluções para que o Estado saia dessa crise sem precedentes de forma ágil, mais modernizado e competitivo”, disse Café, na abertura do evento. Confira quem prestigiou a abertura nas fotos de Mônica Zorzanelli e Carlos Alberto Silva.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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