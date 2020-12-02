FOTOS: confira quem prestigiou a abertura do Vitória Summit da Gazeta

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café LIndenberg, presenteou o vice-presidente Mourão, com uma caixa de pios artesanais produzidos no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Como será o mundo pós-pandemia? A proximidade de um novo ano e a expectativa por uma vacina nos obrigam a olhar para o futuro. Com esse objetivo, a Rede Gazeta realiza o Vitória Summit 2020 , até sexta-feira (04), em formato híbrido, com debates presenciais e online.

O evento, que reúne as principais autoridades políticas e empresariais do Espírito Santo, foi aberto na tarde desta quarta-feira com um painel sobre rumos da política e da economia no pós-pandemia, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Antes de sua palestra no Hotel Ilha do Boi, onde acontece o evento, o vice almoçou com o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta. De lá, seguiram juntos para o evento, onde o governador também saudou os convidados da Rede Gazeta.

Em sua saudação, o governador brincou com o vice-presidente, que é torcedor do Flamengo. "Como o Mourão não veio com a máscara do Flamengo, eu também não vesti a minha do Botafogo", disse Casagrande, que torce pelo Fogão.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, discursa durante o Vitória Summit, organizado pela Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto

Escoltado por uma segurança rígida, Mourão foi presenteado na saída do hotel, em Vitória, com uma caixa de pios artesanais produzidos no Espírito Santo, pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

“O Vitória Summit é uma oportunidade de reunirmos uma plateia qualificada e com capacidade de discutir novas práticas e soluções para que o Estado saia dessa crise sem precedentes de forma ágil, mais modernizado e competitivo”, disse Café, na abertura do evento. Confira quem prestigiou a abertura nas fotos de Mônica Zorzanelli e Carlos Alberto Silva.