FOTOS: confira quem prestigiou a abertura do Vitória Summit da Gazeta

Como será o mundo pós-pandemia? A proximidade de um novo ano e a expectativa por uma vacina nos obrigam a olhar para o futuro. Com esse objetivo, a Rede Gazeta realiza o Vitória Summit 2020, até sexta-feira (04), em formato híbrido, com debates presenciais e online.
O evento, que reúne as principais autoridades políticas e empresariais do Espírito Santo, foi aberto na tarde desta quarta-feira com um painel sobre rumos da política e da economia no pós-pandemia, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Antes de sua palestra no Hotel Ilha do Boi, onde acontece o evento, o vice almoçou com o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta. De lá, seguiram juntos para o evento, onde o governador também saudou os convidados da Rede Gazeta.
Em sua saudação, o governador brincou com o vice-presidente, que é torcedor do Flamengo. "Como o Mourão não veio com a máscara do Flamengo, eu também não vesti a minha do Botafogo", disse Casagrande, que torce pelo Fogão.
Escoltado por uma segurança rígida, Mourão foi presenteado na saída do hotel, em Vitória, com uma caixa de pios artesanais produzidos no Espírito Santo, pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.
“O Vitória Summit é uma oportunidade de reunirmos uma plateia qualificada e com capacidade de discutir novas práticas e soluções para que o Estado saia dessa crise sem precedentes de forma ágil, mais modernizado e competitivo”, disse Café, na abertura do evento. Confira quem prestigiou a abertura nas fotos de Mônica Zorzanelli e Carlos Alberto Silva.