Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Senado aprova PL que estabelece gratuidade de vacina contra Covid-19
Corrida pela imunização

Senado aprova PL que estabelece gratuidade de vacina contra Covid-19

O texto determina que a imunização é um direito de todos e dever da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A matéria segue agora para análise da Câmara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 21:11

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 21:11

Avanços na vacina da covid-19
Avanços na vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
O Senado aprovou nesta quinta-feira, 3, um projeto de lei que estabelece a disponibilização gratuita de vacina contra a covid-19 para toda a população. O texto determina que a imunização é um direito de todos e dever da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O projeto estabelece que "grupos mais vulneráveis" devem ser priorizados na vacinação. Conforme o Estadão, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado revelou, idosos com 75 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas serão os primeiros a ser vacinados contra a covid-19 no País, segundo cronograma apresentado na terça-feira, 1, pelo Ministério da Saúde em reunião com um comitê de especialistas e obtido pelo Estadão.
Conforme mostrou o Broadcast Político, o texto aprovado nesta quinta-feira é uma versão mais "light" do projeto apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que estabelecia critérios técnicos específicos para a entrega de doses e transferência de recursos para Estados e municípios.
Pela redação original, os repasses deveriam considerar tamanho da população, porcentual de população imune à doença e proporção de grupos vulneráveis em relação ao total da população. O relator da proposta, Nelsinho Trad (PSD-MS), no entanto, retirou os critérios detalhados e deixou a definição das regras para um regulamento a ser elaborado.
As regras, segundo o PL, devem ser baseadas em "informações e dados demográficos, epidemiológicos e sanitários". O governo deverá dar transparência aos critérios escolhidos e ouvir a comissão formada por secretários estaduais e municipais e o Conselho Nacional de Saúde. Informações sobre distribuição de doses e recursos também devem ser públicas e disponibilizadas online.
Não há, no entanto, um prazo para que o governo apresente o regulamento com os critérios de imunização. O texto original previa que o documento deveria ser elaborado em até 30 dias, mas o relator considerou "inconstitucional" determinar uma data.
O projeto de lei estabelece ainda que o Sistema Único de Saúde (SUS) terá prioridade nas aquisições e na distribuição das vacinas contra a covid-19, até que as metas de cobertura vacinal nacional sejam alcançadas.

Veja Também

Senado aprova quase R$ 2 bilhões para compra de vacina de Oxford

Lote com insumos da Coronavac chega a SP; Estado já tem 1,1 mi de doses

Bolsonaro diz para não ser cobrado por possíveis efeitos colaterais de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados