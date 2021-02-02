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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.913 mortes e passa dos 296 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram 25 mortes e 1.282 novos casos da doença nas últimas 24 horas

Publicado em 

02 fev 2021 às 17:02

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:02

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou mais 25 mortes e 1.282 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (02). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.913 mortes provocadas pela doença e 296.641 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.220. Em seguida, aparecem Serra (37.075), Vitória (32.745) e Cariacica (23.874).
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.935 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.375. 
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 278.985. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 895 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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