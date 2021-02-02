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Rede estadual

Governo entregará notebooks para alunos e professores de escolas do ES

Também está prevista a criação do “auxílio internet” no valor de R$ 50 mensais para cada professor. Projeto será enviado à Assembleia Legislativa
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 fev 2021 às 14:06

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 14:06

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Aulas nas escolas estaduais serão retomadas nesta quinta-feira (04) Crédito: Fernando Madeira
Cerca de 75 mil alunos e professores da rede pública de ensino estadual vão receber notebooks do governo do Estado. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (02) pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Estado da Educação (Sedu), Vitor de Angelo.
Na ocasião, o governo informou que as atividades nas escolas públicas estaduais voltam a partir da próxima quinta-feira (04). O modelo de ensino será híbrido, com aulas presenciais e remotas. 
Casagrande explicou que os professores, diretores e pedagogos efetivos da rede pública estadual vão receber uma ajuda de custo no valor de R$ 5 mil para a compra de equipamento de informática (notebook, Chromebook ou tablet). Além disso, o governo também prevê a criação do “auxílio internet” no valor de R$ 50 mensais para cada professor – efetivo ou em designação temporária (DT).
Antes de entrar em vigor, as medidas precisam ser aprovadas na Assembleia Legislativa. O governo informou que deve enviar os projetos de lei nos próximos dias. As medidas devem atingir cerca de 15 mil profissionais da educação da rede estadual.
Também foram anunciados o processo licitatório para a aquisição de notebooks destinados a profissionais da educação em designação temporária (DT) e da adesão à ata de registro de preço para compra de 60 mil Chromebooks (notebooks), que serão destinados a estudantes da rede pública estadual.
Esses equipamentos serão repassados em regime de comodato, devendo ser devolvidos após a conclusão dos estudos ou encerramento do vínculo. A estimativa é de que os produtos comecem a ser entregues em um prazo de quatro meses.
"Estamos fazendo uma entrega de equipamentos que permitirão que os alunos e professores possam usar a tecnologia para que a gente melhore ainda mais a qualidade de educação no nosso Estado e recupere um pouco daquilo que a gente perdeu em 2020 por causa da pandemia"
Renato Casagrande - Governador do ES
O secretário da Educação explicou que essas novas medidas dão continuidade à resposta do Estado aos desafios impostos pela pandemia na área. Segundo ele, o ano letivo de 2021 foi planejado com o objetivo de avançar com as práticas do Programa Escolar.
"Nós planejamos o ano letivo de 2021 com o objetivo de avançar com o Programa EscoLAR e, claro, a questão tecnológica é um objetivo central para permitir que as pessoas tenham acesso à tecnologia, seja com aparelho, seja com internet. Por isso trabalhamos para entregar esses equipamentos e recursos para professores, pedagogos e diretores”, disse.

PRÉ-ENEM

Para tentar minimizar o impacto da pandemia na formação dos estudantes, o Pré-Enem 2021 vai contar com a ampliação de mil vagas em relação ao ano anterior. Serão ofertadas três mil vagas para os alunos da Rede Estadual, incluindo os concluintes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ano passado. As aulas serão on-line, síncronas, e por meio de vídeo-aulas gravadas com lives. Os estudantes terão a opção de assistir as aulas on-line nas escolas-polo, para quem não tem acesso à internet.
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Protocolos sanitários serão mantidos no ES Crédito: Fernando Madeira

ENERGIA SOLAR

Cerca de 50 escolas da rede estadual vão receber um sistema de microgeração de energia elétrica a partir de fonte primária solar.  O investimento de R$ 16 milhões deve gerar economia anual de R$ 3,5 milhões nos custos de energia da Sedu. O governador Renato Casagrande disse que a tecnologia já está instalada em cinco presídios da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
“Vamos fazer a instalação de células fotovoltaicas em pelo menos 50 escolas do Estado. É importante que possamos climatizar as salas de aula e avançarmos em energia renovável. Publicamos um decreto em 2019 que toda obra nova do Estado necessita de energia solar fotovoltaica, mas também estamos avançando nos prédios já construídos", disse Casagrande.

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